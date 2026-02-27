  • Новость часаЭксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США копируют российский подход к тяжелым БПЛА
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    У экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей
    Мелании Трамп доверили возглавить заседание Совбеза ООН
    Российские войска освободили днепропетровскую Краснознаменку
    Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    11 комментариев
    27 февраля 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков заявил о моментальном информировании Путина о переговорах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в оперативном режиме получает полные сведения о любых встречах российских представителей с иностранными коллегами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российский лидер Владимир Путин незамедлительно узнает о беседах с зарубежными партнерами, например, о визите главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Женеву, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил механизм передачи этих сведений.

    «Естественно, президент информируется весьма оперативно каждый раз после любых контактов, эта информация докладывается моментально», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также в администрации президента прокомментировали ситуацию с диалогом по урегулированию на Украине. Москва назовет дату следующего раунда консультаций сразу после того, как стороны придут к окончательному согласию.

    Песков добавил, что работа в этом направлении продолжается, а необходимые контакты осуществляются в рабочем режиме.

    В четверг Дмитриев провел в Женеве переговоры с американской стороной по экономическому треку.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (22)
    26 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей

    Греф: Курс доллара к концу года составит 95-100 рублей

    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    Комментарии (28)
    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    Комментарии (14)
    27 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    Комментарии (8)
    26 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

    Комментарии (7)
    26 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой в Челябинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    Комментарии (17)
    26 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Французский регулятор потребовал закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский регулятор цифровых коммуникаций обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио России через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

    Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

    «После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

    В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

    Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

    Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

    МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.

    Комментарии (13)
    26 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных

    Мирошник: ВСУ использовали пленных как манекенов для медицинских экспериментов

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики использовали военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных медицинских манипуляций, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

    Украинские медики, по данным дипломатов, использовали российских военнопленных для обучения студентов сложным и болезненным медицинским процедурам, передает ТАСС.

    В докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника приводятся показания российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену.

    Согласно свидетельствам, перед передачей пленных в официальное СИЗО их привезли в больницу города Сумы. Вместо оказания помощи раненым, местные врачи использовали их для обучения практикантов проведению опасных для здоровья процедур.

    Один из военнопленных рассказал, что у него было осколочное ранение в правую руку, возле локтя.

    «Доктор спрашивает у нашего конвоира: «Что с ним делать? Зашивать или перемотать?» Сопровождающий говорит: «Да, перемотай, и сойдет». Сразу не стали перематывать, привели практикантов-медиков», – рассказал пленный.

    Он сообщил, что врач указал практикантам брать кровь из артерий, после чего практикант впервые пробовал выполнить эту процедуру на нем, что вызвало сильную боль. В результате, как уточняется, медицинская помощь не была оказана, рана не была обработана и зашита, из-за чего позже началось загноение, а срок зарастания раны составил не менее семи месяцев.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские власти не разрешают международным гуманитарным организациям посещать тайные тюрьмы ВСУ.

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой

    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой на третий день поисков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обнаруженная в Смоленске на третий день поисков девятилетняя девочка находится под наблюдением врачей после своего спасения, сообщают информагентства.

    Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков. В Telegram-канале поискового отряда «Сальвар» сообщается: «Найдена. Жива».

    В пресс-службе «ЛизаАлерт» ТАСС уточнили, что девочку нашли сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета вместе с волонтерами. Сейчас ребенка обследуют врачи.

    Следователи регионального Следственного комитета России и оперативники УМВД установили и задержали подозреваемого в похищении девочки. С ним продолжают работать следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Смоленске 24 февраля начали искать девятилетнюю девочку, которая не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

    Позже кинологи сообщили, что собака девочки не сможет помочь в поисках, так как не обучена этим навыкам. А силовики исключили причастность отца к пропаже ребенка.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, после чего общее число сбитых целей достигло 19 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в Max Собянин. Обломки сбитых БПЛА упали в разных районах, где сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее сообщалось о 15 сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных вражеских дронов, летевших на Москву, достигло 19.

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах

    Мединский: РВИО открыло за 12 лет более 600 памятников и воинских мемориалов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За двенадцать лет Российское военно-историческое общество инициировало установку более 600 памятников и 4400 мемориальных досок, сообщил помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский

    В штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошло заседание попечительского совета, на котором с основным докладом выступил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Он подвел итоги работы организации за 2025 год и рассказал о ключевых проектах на 2026 год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Усилиями РВИО за последние двенадцать лет было открыто более 600 памятников, стел и мемориалов, а также установлено более 4400 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы на зданиях школ, где они учились.

    Российское военно-историческое общество также бережно хранит память о героях современности – участниках специальной военной операции. Так, в Курчатове Курской области был открыт памятник Герою Российской Федерации Сергею Чебневу. «Во время прорыва ВСУ в Курскую область его сводное подразделение двенадцать дней держало оборону Малой Локни. Собственно, он заслонил собой Курскую АЭС. У него дети, молодая жена. Старший сын тоже офицер. Настоящие герои среди нас», – подчеркнул Владимир Мединский.

    Особое внимание РВИО уделяет также сохранению памяти о матерях, чьи сыновья защищали Отечество. В Биробиджане был открыт памятник «Матерям Победителей», символизирующий несгибаемое мужество, скорбь и любовь, обращенные ко всем героям Отечества, и увековечивающий образ матери, благословляющей своих сыновей на ратный подвиг. «Открывала памятник губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. Ее сын – Герой России. На открытии присутствовали еще несколько матерей погибших бойцов. Образы солдат, которые склонили головы перед Матерью, были собирательными. А к скульптору подходили матери и говорили: мы вас хотим поблагодарить за то, что в качестве прототипа выбрали моего сына», – отметил Мединский.

    В 2025 году также продолжила работу выставка РВИО «Герои и подвиги», которая в Год защитника Отечества была представлена в разных регионах страны, включая Крым, ЛНР, Саха-Якутию, Северную Осетию – Аланию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский края, Севастополь, Еврейскую автономную область, Калужскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. «Эти выставки мы проводим по всей стране. Сейчас она проходит на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигам современных героев – участников специальной военной операции. Люди идут потоком, читают, смотрят. Зачастую вживую экспозиция производит другое впечатление, чем в интернете», – пояснил Владимир Мединский.

    К 80-летию Великой Победы РВИО открыло несколько знаковых монументов, увековечивающих подвиг советского народа, среди которых мемориальный комплекс «Сурский рубеж» в Мордовии, памятник «Братьям Шумовым» в Кызыле и мемориал на острове Шумшу, посвященный Курильской десантной операции, первый художественный мемориал этого события. Значительная работа ведется по восстановлению памятных мест на исторических территориях, что особенно важно в Год защитника Отечества и юбилей Победы. Так, в Луганской народной республике был открыт после реконструкции Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, а в Донецке – военно-мемориальный комплекс «Донецкое море», где обрели вечный покой защитники Донбасса, включая Михаила Толстых (Гиви), Ольгу Качуру (Корса), Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу (Воха). «Это, конечно, знаковое мемориальное место в Донецке. Очень красивое, достойно тех людей, которые там покоятся», – подчеркнул Владимир Мединский.

    РВИО продолжает программу по увековечиванию памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В 2025 году на территории Академии внешней разведки в Мытищах был открыт бюст Юрия Андропова, а также стартовала программа МИД России и РВИО по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох с установкой памятников Артамону Матвееву в Курске, Ивану Остерману в Москве и Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге. В 2025 году стелы «Город трудовой доблести» были открыты в шести российских городах – Астрахани, Владимире, Рязани, Верхней Пышме, Лысьве и Ханты-Мансийске, что также является частью усилий РВИО по сохранению исторической памяти и патриотического воспитания.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    @ TAMAS VASVARI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    @ Attila Volgyi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев надеется с помощью провокаций на украино-венгерской границе расшатать ситуацию в Будапеште, ослабив позиции премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Но на Банковой не учитывают, что защита суверенитета страны соответствует большинству венгерского электората, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Венгрия развернула войска и средства ПВО на границе с Украиной.

    «У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.

    «По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.

    «Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.

    «Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.

    Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.

    Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».

    Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.

    «Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.

    Комментарии (5)
    26 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не дал однозначного ответа на сообщения о возможной блокировке Telegram, ограничившись комментарием об отсутствии новой информации.

    Роскомнадзор не стал подтверждать или опровергать возможность блокировки мессенджера Telegram на территории России, сообщает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что «им нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу». Ранее в СМИ появилась информация о возможной полной блокировке сервиса в апреле.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее отмечал, что власти России вводят ограничения поэтапно и стремятся принудить владельцев платформ к соблюдению российских законов. Одной из причин давления на Telegram стали сервисы «пробива», которые позволяют раскрывать личные данные граждан. По данным Роскомнадзора, каждую неделю из мессенджера удаляют до ста подобных ботов, а с 2022 года их было удалено 8358, при этом проблема не исчезает – появляются новые сервисы.

    Ведомство высказало требование к руководству Telegram самостоятельно блокировать такие сервисы и не допускать их поиска в приложении, а также прекратить предоставлять им доступ к украденным данным. Роскомнадзор обращает внимание, что подобная информация используется мошенниками для обмана, вымогательства и совершения диверсий. Несмотря на неоднократные обращения повысить безопасность пользователей, Telegram, по данным ведомства, игнорирует все подобные запросы и отказывается предоставлять данные не только по мошенничествам, но и по террористическим угрозам российским силовикам, хотя такие сведения, как отмечают в ведомстве, предоставляются зарубежным спецслужбам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники активизировались и начали предлагать пользователям установить программы для якобы обхода блокировок Telegram.

    В Telegram выявлены многочисленные случаи публикации контента, который может представлять угрозу для безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете VPN на рабочих местах.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (9)
    26 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

    В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили объяснил решение Украины вернуть посла в Грузию после четырехлетнего перерыва желанием Лондона следить за событиями в регионе с использование украинской дипломатической миссии в Грузии.

    В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

    «Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

    Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

    Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».

    Комментарии (0)
    Главное
    Возле авианосца «Шарль де Голль» на Балтике обезвредили беспилотник
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    Захваченный береговой охраной Кубы катер с американцами был угнан во Флориде
    В Берлине испугались интереса АдГ к уязвимостям обороны НАТО
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    Главарь люберецкой ОПГ по кличке «Не буди» умер в колонии
    Иностранцев отдали под суд за гибель футболиста Ерошевича в драке

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США копируют российский подход к тяжелым БПЛА

    Новое применение знаменитым тяжелым беспилотникам MQ-9 Reaper нашел его американский производитель. В чем именно заключается эта идея, какие боевые возможности получит Reaper в результате ее воплощения – и почему на самом деле перед нами попытка американцев догнать то, что уже сделано Россией и испытано в ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации