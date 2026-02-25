Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Нестерного, Циркунов, Каменной Яруги, Ольшан, Жовтневого, Мартового и Веселого Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Михайловкой, Кондратовкой, Угроедами и Миропольем.

Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, пусковая установка американской РСЗО MLRS и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригаде охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Новоосиново, Староверовки, Грушевки Харьковской области и Маяков Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Defender, четыре артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Дружковки, Веролюбовки, Краматорска, Никифоровки, Алексеево-Дружковки и Константиновки ДНР.

При этом противник потерял до 140 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Марьевки, Торского, Белицкого, Красноярского, Новопавловки, Ленина, Сергеевки, Кучерова Яра, Гришино, Доброполья ДНР и Межевой Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике

Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.