    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге
    Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседах

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    24 февраля 2026, 22:15 • Новости дня

    Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода, который повысит стабильность поставок энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны», – приводит РИА «Новости» сообщение Сийярто в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Во вторник, 24 февраля, глава МИД Венгрии провел переговоры с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

    В настоящее время Венгрия получает нефть по нефтепроводу «Дружба», однако стороны рассматривают альтернативные маршруты для диверсификации поставок. Детали о сроках запуска строительства и технических характеристиках будущего нефтепровода пока не приводятся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба». Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    23 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель невольно поставил в неловкое положение украинского коллегу Андрея Сибигу вопросом о состоянии нефтепровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель невольно уличил во лжи главу МИД Украины Андрея Сибигу, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского министра, это произошло во время обсуждения состояния нефтепровода «Дружба». Сийярто убежден, что Киев намеренно лжет о неисправности трубопровода.

    «Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти», – рассказал Сийярто. Он отметил, что этот вопрос привел украинскую сторону в огромное замешательство, поскольку они не были к нему готовы.

    По словам венгерского министра, вместо четкого согласия Сибига начал невнятно бормотать и лишь пообещал изучить этот вопрос. Сийярто считает, что такая реакция разоблачила ложь Украины о повреждении трубопровода. Он добавил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила сведения о полной исправности объекта и отсутствии препятствий для его перезапуска.

    Сийярто подчеркнул, что заявления украинской стороны о технических причинах, мешающих транспортировке нефти, являются большой ложью. Из-за этой ситуации Будапешт намерен заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

    При этом Венгрия не будет прекращать поставки электричества на Украину. Сийярто уточнил, что такое решение принято, чтобы не создавать проблем для венгров, проживающих в Закарпатье.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» является результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода политически мотивированными и заявил, что уверен в технической исправности трубы.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    22 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дональд Туск резко раскритиковал решения Виктора Орбана и действия Ярослава Качиньского, написав в социальных сетях о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заветировать программу SAFE.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

    Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

    «Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

    На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

    Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

    Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

    Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    24 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия остановки поставок электричества Украине из Словакии

    Экономист Лизан: Зеленский лишает украинцев электричества ради борьбы с Фицо и Орбаном

    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимиру Зеленскому важно разрушить связку Виктора Орбана и Роберта Фицо. Ведь именно Венгрия и Словакия выступают в ЕС против поддержки Украины. Ради этого Киев готов пожертвовать комфортном украинцев, которые и так сидят без света по 15 часов в сутки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Словакия остановила поставки электричества на Украину.

    «Судя по всему, Европа не поможет Украине купировать последствия прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Украинская энергосистема и так уже использует максимум мобильных генераторов, которые можно подключить», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Впрочем, надо признать, что Украина мало восприимчива к таким изменениям. Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации», – отметил эксперт.

    «Поэтому для Банковой пикировка со Словакией не является большой проблемой. Там готовы жертвовать комфортом своих граждан ради того, чтобы навредить Братиславе и лично словацкому премьеру Роберту Фицо, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», – продолжил он.

    «Для Киева важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии. Таким образом Зеленский борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины», – отметил собеседник.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился, чтобы государственный оператор электросетей SEPS прекратил экстренный экспорт электроэнергии на Украину. «Только в январе объем аварийных поставок, необходимых для поддержания украинской энергосистемы, вдвое превысил показатель за весь 2025 год», – сообщил он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Решение было принято в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Братислава не получает сырье с начала февраля из-за блокировки поставок украинской стороной.

    Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию были прекращены с 27 января, когда, по утверждению Украины, российский беспилотник нанес удар по трубопроводному оборудованию на западе страны. В свою очередь, Орбан заявил, что «Дружбу» перекрыли те же силы, кто взорвал «Северный поток». По его словам, технически Киев мог бы возобновить поставки нефти.

    Сообщалось также, что компания «Укртранснафта», ответственная за транзит нефти по территории Украины, технически готова возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство не дает разрешения на запуск.

    В начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине была полностью ликвидирована нештатная ситуация. В конце января транспортировка по магистральному трубопроводу «Мозырь – Броды» в сторону Венгрии и Словакии была остановлена по запросу украинской стороны.

    24 февраля 2026, 05:51 • Новости дня
    Предотвращено покушение на президента Сербии Вучича

    В Сербии задержали готовивших покушение на президента страны Вучича

    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сербские правоохранители арестовали в городе Кралево двух заговорщиков, намеревавшихся физически устранить президента страны Александра Вучича и его близких ради насильственного захвата управления страной, сообщили в МВД Сербии.

    Силовики провели операцию совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации в 200 километрах от Белграда, передает РИА «Новости».

    Фигурантами дела стали мужчины 1975 и 1983 годов рождения, подозреваемые в посягательстве на конституционный строй.

    По версии следствия, подозреваемые с декабря 2025 года по февраль 2026-го разрабатывали план о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов. Для этого они также собирались приобрести оружие и напасть на Вучича.

    Злоумышленники также планировали убить жену и детей главы государства. Кроме того, целью нападения должны были стать сотрудники МВД.

    Подозреваемые заключены под стражу на 48 часов, материалы переданы в высшую прокуратуру. Информации об обнаружении у задержанных арсенала или транспортных средств пока нет.

    В феврале прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине. В мае 2024 года СБУ сообщала о задержании двух полковников управления госохраны Украины по подозрению в разработке этого покушения.

    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    23 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении очередного пакета ограничений в отношении России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза по 20-му пакету санкций против России завершились без достижения соглашения. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, это первый раз с начала спецоперации на Украине, когда не удалось принять новый пакет ограничительных мер к 24 февраля. поэтому сигнал послать не получилось, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что принятие пакета блокируют Словакия и Венгрия, и добавила, что идут переговоры с руководством этих стран на всех уровнях.

    Каллас также отметила, что сожалеет о невозможности принять пакет санкций к годовщине начала спецоперации, когда в Киев должны приехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Они планировали объявить о новых санкциях во время визита.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    24 февраля 2026, 06:41 • Новости дня
    Венгерские СМИ предрекли Украине финансовый крах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ухудшение отношений с Будапештом грозит Киеву полным финансовым крахом и невозможностью содержать армию уже через два месяца, пишут венгерские СМИ.

    Конфликт с венгерской стороной лишает украинские власти европейской финансовой помощи, что может привести к остановке работы ВСУ, считает венгерский портал Mandiner, передает РИА «Новости».

    Ситуация осложнилась тем, что Украина не соглашается запустить нефтепровод «Дружба», говорится в статье.

    Из-за проблем с транзитом нефти Будапешт блокирует поддержку от Евросоюза. Авторы отмечают, что без внешних поступлений страна не сможет финансировать войска и просто обанкротится.

    Местные экономисты предупреждают, что без помощи ЕС национальная экономика рухнет и потеряет способность к развитию. На фоне ударов по энергосистеме у Киева окончательно иссякают силы.

    В декабре сообщалось, что Украина, согласно данным Международного валютного фонда, находится на грани банкротства.

    Также прошлым летом украинское руководство не перечислило более 665 млн долларов по госдеривативам, так Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств.

    23 февраля 2026, 15:32 • Новости дня
    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron

    Ирак передал управление на месторождении «Западная Курна – 2» компании Chevron

    @ lukoil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Американская компания Chevron получила право управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом», сообщило агентство INA.

    Иракские власти официально передали управление нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» американской компании Chevron, передает ТАСС.

    По данным агентства, были подписаны два предварительных соглашения между местными нефтяными компаниями и Chevron. Первое соглашение заключено между Basra Oil Company и Chevron и касается передачи управления месторождением американской компании. Подписание документов прошло в присутствии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

    Ранее, 17 февраля, правительство Ирака утвердило соглашение с российской компанией «Лукойл» о передаче операций по добыче нефти на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company. Таким образом, Chevron стала новой управляющей стороной на одном из крупнейших месторождений страны после ухода российского оператора.

    Ранее работы на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна 2» были приостановлены из-за американских санкций против «Лукойла».

    Компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вредят мировой экономике.

    23 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе

    Сийярто: Нефтепровод «Дружба» готов к работе

    @ Jedrzej Wojnar/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила информацию от России о том, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» полностью устранены, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию в Татарстане, были ликвидированы, и техническое состояние магистрали не вызывает вопросов, передает ТАСС.

    «Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба». Это означает, что все участки нефтепровода «Дружба» находятся в рабочем состоянии – как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод «Дружба» может функционировать», – заявил он.

    Министр добавил, что дальнейшая транспортировка нефти по «Дружбе» зависит исключительно от решения украинского государства. По его словам, отказ Киева возобновить транзит нефти связан не с техническими причинами, а с политическими мотивами. Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, такая позиция Украины является проявлением политического шантажа по отношению к Венгрии.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    24 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Чиновники в ЕС пришли в уныние из-за блокировки Венгрией кредита Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после решения Венгрии не поддерживать предоставление крупного кредита Киеву, сообщает Politico.

    Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, что вызвало разочарование среди европейских чиновников, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».

    В результате этой блокировки представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

    Издание подчеркивает, что теперь у европейских чиновников нет инструментов для реальной помощи Украине, кроме выражения политической поддержки.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев без новых предложений помощи.

    Газета New York Times писала, что финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критически важный для него момент.

    Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала решение о выделении кредита Евросоюза Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    23 февраля 2026, 16:44 • Новости дня
    Орбан объяснил Коште пересмотр позиции по кредиту ЕС Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Антониу Коште объяснил, что вынужден пересмотреть свою позицию по выделению Киеву кредита Евросоюза на 90 млрд евро из-за «недавних событий».

    Орбан объяснил пересмотр своей позиции по вопросу предоставления Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро «недавними событиями», передает РИА «Новости».

    В письме председателю Евросовета Антониу Коште он отметил, что ранее Венгрия не блокировала решение по кредиту исходя из договоренности, что это не скажется на финансовых обязательствах страны. Однако ситуация изменилась, и, по словам Орбана, новые обстоятельства вынудили его изменить подход.

    В середине недели Венгрия приостановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала кредит Евросоюза до восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот шаг стал ответом на действия Киева, который, по его мнению, умышленно препятствует транзиту нефти в Венгрию, чтобы вызвать в стране энергетический кризис и оказать влияние на предстоящие выборы.

    В декабре 2025 года Евросоюз утвердил совместный кредит на 90 млрд евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Из них 60 млрд евро предназначены для военной помощи, преимущественно на покупку вооружений в европейских странах. При этом Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей.

    Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита. По итогам саммита Орбан заявлял, что ответственность за возврат средств ляжет на будущие поколения европейцев, поскольку, по его мнению, Украина не сможет вернуть эти деньги.

    Ранее Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    Венгерская блокировка может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    23 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Сийярто заявил о стремлении ЕС как можно скорее отправить войска на Украину

    Сийярто: ЕС хочет отправить войска на Украину как можно скорее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза готовятся к затяжному конфликту на Украине и намерены как можно скорее отправить туда свои войска, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД ЕС.

    По его словам, в ходе встречи стало ясно, что европейские страны рассматривают долгосрочный сценарий развития ситуации, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что европейцы обсуждают отправку войск на Украину и планируют значительно увеличить финансовую поддержку Киева. Министр добавил, что страны ЕС также говорят о вступлении Украины в ЕС как о «непреодолимом и понятном факте».

    Глава венгерского МИД сообщил, что Киев требует от Евросоюза 155 млрд евро только на содержание армии в 2026 году, а ранее оговоренной суммы в 90 млрд евро недостаточно. Сийярто отметил, что Венгрия блокирует выделение этих средств, однако в ближайшее время может быть принято решение о предоставлении Украине еще больших ресурсов и денег.

    Напомним, министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину.

    Ранее стало известно, сколько военных Франция и Британия решили отправить на Украину.

    23 февраля 2026, 17:51 • Новости дня
    Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт выступил против нового пакета ограничений и военного займа для Киева из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и выделение кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ связан с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину.

    По словам Сийярто, Будапешт не поддержал введение новых санкций против России и выделение военного займа для Киева.

    «Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией... Нет, четкое нет, именно так я и сказал», – заявил Сийярто.

    Он подчеркнул, что Венгрия рассматривает остановку транзита российской нефти как посягательство на свой суверенитет. Он добавил, что угроза энергоснабжению страны из-за действий Киева может быть классифицирована как вмешательство во внутренние дела Венгрии.

    Ранее Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    СМИ писали, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    24 февраля 2026, 08:14 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне нарастающих геополитических рисков

    Мировые цены на нефть выросли из-за нарастающих геополитических рисков

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник пошли в рост: рынки не ожидают ослабления конфликта между США и Ираном.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 поднималась на 0,7% относительно закрытия, до 71,61 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,75%, до 66,81 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты наблюдают за геополитической ситуацией в мире. Накануне американский президент Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике «плохим днем».

    New York Times со ссылкой на источники написала, что Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану.

    «Рынки находятся в режиме ожидания обновленной информации о ситуации в Иране и к риторике об ослаблении конфликта относятся скептично», – цитирует Reuters старшего аналитика по энергетике в MST Marquee Саула Кавоника.

  • О газете
