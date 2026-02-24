Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.4 комментария
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода
Власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода, который повысит стабильность поставок энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны», – приводит РИА «Новости» сообщение Сийярто в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Во вторник, 24 февраля, глава МИД Венгрии провел переговоры с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
В настоящее время Венгрия получает нефть по нефтепроводу «Дружба», однако стороны рассматривают альтернативные маршруты для диверсификации поставок. Детали о сроках запуска строительства и технических характеристиках будущего нефтепровода пока не приводятся.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба». Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ