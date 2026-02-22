Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать двадцатый пакет санкций Евросоюза против России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение о новых санкциях не будет принято до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Сийярто заявил: «До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать решения, важные для Киева». Глава МИД Венгрии добавил, что это требование будет озвучено на заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза, намеченном на завтра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Орбан заявил, что Киев шантажирует Будапешт энергоносителями. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды.