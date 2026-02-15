Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Фицо заявил о необходимости диалога Запада с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул важность установления прямого диалога между западными странами и руководством России для завершения конфликта на Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости налаживания диалога между Западом и Россией, передает ТАСС. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с госсекретарем Марко Рубио в Братиславе, трансляция которой велась на телеканале ТА-3.
Фицо подчеркнул: «Мы должны вести диалог с РФ. Мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным». По его мнению, именно прямое общение с российским руководством способно оказать значительное влияние на ускорение завершения конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что настоящая сила Европейского союза проявилась бы в начале переговоров с Россией, а не в очередных санкциях. Фицо отметил, что по завершении конфликта на Украине все поспешат заключать с Россией деловые соглашения.