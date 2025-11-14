МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста
Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.
Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.
Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.
