Гастроэнтеролог Гостроус рассказала об опасности есть лежа

Психотерапевт Кульгавчук дал совет, как обучать бабушек и дедушек нейросетям

Tекст: Татьяна Косолапова

«Технологии идут в наш мир, и не все успевают за этим прогрессом. Для того, чтобы правильно знакомить пожилых родственников с ИИ, важна отправная точка: используйте общий язык, а не термины. Не начинайте разговор со слов «нейросеть» или «искусственный интеллект». Отталкивайтесь от их потребностей и интересов», – говорит Кульгавчук.



Он подчеркивает, что вместо того, чтобы рассказывать про новые технологии, любую нейросеть по типу ChatGPT или об искусственном интеллекте в целом, лучше предложить: «Бабушка, помнишь, ты хотела найти рецепт пирога с той начинкой, как в детстве? Есть такая штука, которая может по твоему описанию найти или даже придумать такой рецепт. Это как очень умный помощник-библиотекарь». Затем следует спросить, не хочет ли она, чтобы ей показали, как это работает. Либо можно привлечь внимание дедушки к ИИ с помощью его любимого дела: «Дедуля, ты же любишь смотреть старые фотографии. Есть программа, которая может их почистить, сделать цветными, как новенькие. Хочешь, покажу на твоей фотографии с армии?».

«Важно показать на практике, а не в теории. Лучший способ заинтересовать – сделать что-то полезное и наглядное вместе: например, создайте открытку с помощью нейросети по описанию пожилых родственников («нарисуй котенка в саду с ромашками»). Позвоните им в видеочате, используя фоновые эффекты (сепия, космос) или организуйте такой звонок с внуками, это просто и весело. Спросите у голосового помощника («Алиса, какой сегодня день рождения у поэтов?») и вместе послушайте ответ», – рекомендует психотерапевт.

Также, продолжает он, можно сравнивать ИИ с уже знакомыми понятиями. То есть объяснить, что нейросеть как очень старательный и быстрый ученик, который прочитал миллионы книг. Та же умная колонка, например, для пожилых родственников сравнима с привычным радиоприемником, который понимает голос человека и может ответить.

«Будьте терпеливы и слушайте их страхи. Но не перегружайте. Одна «тема» за раз. Обязательно спрашивайте: «Понятно? Не страшно? Давай еще раз повторим». Их страх – не глупость, а естественная реакция на неизвестное. Лучше бабушек и дедушек не призывать использовать новые технологии, а вовлекать и демонстрировать их ценность. Делайте акцент на удобстве: «Видишь, не надо теперь искать очки и телефонную книжку, можно просто сказать: «Сири, позвони внуку», – делится Кульгавчук.

При этом специалист призывает не забывать о безопасности. Прежде чем рассказывать о способностях технологий пожилым родственникам, стоит взвесить все риски. Необходимо оценить способности человека: есть ли проблемы с памятью, зрением, мелкой моторикой, может ли человек отличить рекламу от интерфейса программы. И на основе этого выбрать устройства: если когнитивные способности снижены, высока доверчивость, то лучше технику упрощать.

«Проведите ликбез по угрозам на пальцах, с примерами. Расскажите про дипфейки и мошенничество: «Бабушка, сейчас жулики могут подделать голос и даже видео. Может прийти сообщение от моего имени с просьбой срочно перевести деньги, потому что я в больнице. Никогда не верь входящим звонкам и сообщениям, так как это могут быть мошенники». Психотерапевт рекомендует сразу продемонстрировать своим родственникам возможности ИИ: реальные ролики с дипфейками, например, сгенерированное видео политика или их любимого артиста, чтобы это не было для них абстракцией.

«Ваша задача – не сделать из пожилых родственников IT-специалистов, а безопасно вплести технологии в их жизнь, где они выступают как инструмент для радости, связи и удобства, а не как источник угрозы. Это проявление высшей степени заботы в цифровую эпоху. Вы строите для них безопасный цифровой мир, где они могут чувствовать себя уверенно и оставаться на связи с семьей», – заключил эксперт.

