Путин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма

Tекст: Алексей Дегтярев

«Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость.

«Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», – приводит слова президента РИА «Новости».

Также он отметил, что путь жителей Донбасса и Новороссии в Россию был тяжелым, трагичным.

«Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга», – добавил он.

Также Путин вместе с участниками и зрителями спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после исполнения гимна.

В ходе этого же выступления Путин рассказал о новой железнодорожной ветке в Севастополь через Донбасс и Новороссию.