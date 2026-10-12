Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Живущий в Австралии блокадник получил поздравление от Путина с 90-летием
Президент России поздравил с 90-летием проживающего в Австралии блокадника
Генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева передала жителю Брисбена Эдварду Райхелю, пережившему блокаду Ленинграда, персональное поздравление президента Владимира Путина в честь его 90-летия.
Торжественное вручение послания состоялось 10 октября, передает РИА «Новости».
«Десятого октября генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева передала персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина проживающему в Брисбене жителю блокадного Ленинграда Эдварду Ефимовичу Райхелю по случаю его 90-летия», – говорится в сообщении генконсульства России в Сиднее.
В дипмиссии рассказали, что отец Райхеля погиб в 1941 году при защите города на Пулковских высотах, а бабушка и дедушка умерли от голода. Самому Эдварду, его матери и сестре удалось пережить все ужасы блокады.
После окончания войны Райхель пять лет прослужил на атомной подводной лодке, охраняя северные морские рубежи, а в дальнейшем работал в космической отрасли. Сотрудники генерального консульства присоединились к поздравлениям и пожелали юбиляру крепкого здоровья и долголетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Знаменского.