Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Минпросвещения разъяснило новые правила поступления для победителей олимпиад
Минпросвещения: Льготы для победителей и призеров ВсОШ сохранятся
Льготы для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников сохраняются, они не потеряют право поступать в высшие учебные заведения без вступительных испытаний, сообщило Минпросвещения.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников не лишатся права на поступление в вузы без вступительных испытаний на профильные направления подготовки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
«Обращаем внимание, что поправки не коснутся Всероссийской олимпиады школьников. Данное состязание остается за пределами этих изменений – льготы для ее победителей и призеров сохраняются в прежнем виде», – заявили в ведомстве.
Таким образом, новый законопроект не ограничивает права обладателей дипломов заключительного этапа олимпиады, которым по-прежнему гарантирован прием без экзаменов на профильные направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты Госдумы приняли поправку об отмене права на поступление в вузы без вступительных испытаний для призеров школьных олимпиад.
Фракция «Единой России» предложила начислять призерам 100 баллов ЕГЭ вместо автоматического зачисления.
В прошлом месяце Министерство науки и высшего образования заявило о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.