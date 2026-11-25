Минфин предложил увеличить до 15% пошлину на ввоз деликатесов с 2027 года

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство финансов подготовило проект акта о повышении ставок на ввоз ряда продуктов в Россию, передает РИА «Новости». «Мы исходим из того, что с 1 января 2027 года должна заработать (повышенная пошлина на деликатесы)», – заявил Сазанов.

По словам заместителя министра, ведомство предложило закрепить ставку на уровне 15%. Проект соответствующего постановления правительства уже находится на рассмотрении комиссии кабмина по законодательной деятельности. Конкретный перечень продуктов определят позднее на заседании подкомиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга Антон Алиханов предложил увеличить до максимума таможенные пошлины на импорт освоенных в России товаров.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил об отсутствии у ведомства планов по введению акциза на конфеты.

В феврале ЛДПР призвала повысить налог на деликатесы.