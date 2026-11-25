Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Минфин предложил повысить пошлину на импортные деликатесы
Минфин предложил увеличить до 15% пошлину на ввоз деликатесов с 2027 года
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил о планах ведомства установить с 1 января 2027 года импортную пошлину на деликатесы из недружественных стран в размере 15%.
Министерство финансов подготовило проект акта о повышении ставок на ввоз ряда продуктов в Россию, передает РИА «Новости». «Мы исходим из того, что с 1 января 2027 года должна заработать (повышенная пошлина на деликатесы)», – заявил Сазанов.
По словам заместителя министра, ведомство предложило закрепить ставку на уровне 15%. Проект соответствующего постановления правительства уже находится на рассмотрении комиссии кабмина по законодательной деятельности. Конкретный перечень продуктов определят позднее на заседании подкомиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга Антон Алиханов предложил увеличить до максимума таможенные пошлины на импорт освоенных в России товаров.
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил об отсутствии у ведомства планов по введению акциза на конфеты.
В феврале ЛДПР призвала повысить налог на деликатесы.