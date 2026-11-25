Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Буданов назвал сроки нового обмена пленными между Россией и Украиной
Буданов: Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшее время
Глава офиса главы киевского режима Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в конце ноября или начале декабря.
«Конец ноября – начало декабря. Это более или менее реальные сроки, когда первые военнопленные должны начать возвращаться», – заявил Буданов в интервью украинским СМИ. Его цитируют «Вести».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил благодарность властям Белоруссии за помощь в гуманитарных обменах с Украиной.
На прошлой неделе Дмитрий Песков заявил о финальной стадии согласования обмена пленными между Россией и Украиной.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о подготовке масштабного обмена пленными между Москвой и Киевом.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ