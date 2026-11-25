Буданов: Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшее время

Tекст: Валерия Городецкая

«Конец ноября – начало декабря. Это более или менее реальные сроки, когда первые военнопленные должны начать возвращаться», – заявил Буданов в интервью украинским СМИ. Его цитируют «Вести».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил благодарность властям Белоруссии за помощь в гуманитарных обменах с Украиной.

На прошлой неделе Дмитрий Песков заявил о финальной стадии согласования обмена пленными между Россией и Украиной.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о подготовке масштабного обмена пленными между Москвой и Киевом.