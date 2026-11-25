Tекст: Евгений Крутиков

В ФРГ завершается подготовка к запуску масштабной реформы спецслужб, начатой еще летом этого года. Речь идет не столько о кадровой или структурной перестройке внешней разведки (БНД) и контрразведки (Федерального ведомства по охране конституции), сколько о глубокой ревизии законов, по которым они работают. Главная задача – вывести спецслужбы из режима пассивного «собирательства» и разрешить им активные операции.

Это самая крупная реформа германского разведывательного сообщества с момента его создания. Кабмин одобрил законопроект 12 августа, а Бундестаг принял его 13 ноября («Альтернатива для Германии» и «Левые» голосовали против, «Зеленые» воздержались). Бундесрат документ еще не рассмотрел, но его обязательное согласие здесь не требуется: по сути, закон уже принят и 31 декабря должен вступить в силу.

На внешнем контуре главное новшество для БНД – право не только выявлять угрозы, но и нейтрализовать их. Если перевести юридические формулировки на обычный язык, разведка сможет дистанционно выводить из строя иностранные устройства, серверы и IT-системы, опасные для Германии.

Со следующего года БНД получит право взламывать серверы государственных хакеров или срывать работу завода, выпускающего беспилотники или химическое оружие. В публичных дискуссиях приводят именно такие наглядные «страшилки», но на деле разведка просто получает карт-бланш на наступательные кибероперации за рубежом. Мотив в каждом случае вторичен: написать убедительное обоснование для взлома нужного сервера не так уж сложно.

Кроме того, БНД разрешили взламывать зарубежные системы, чтобы менять или удалять в них данные – например, незаметно править инструкции по сборке оружия. В немецкой практике также закрепляется возможность целевого «выуживания» информации из иностранных сетей.

Меняются и правила работы с данными. Невостребованную информацию, собранную за границей, теперь можно хранить дольше, но с жесткими сроками удаления: содержание перехватов – до шести месяцев, метаданные – до тринадцати. Допускается и использование искусственного интеллекта для анализа биометрии. Важный барьер: передавать сведения о гражданах ФРГ другим ведомствам, включая бундесвер, разрешено только при веских доказательствах их причастности к терроризму или тяжким преступлениям.

Внутренняя контрразведка формально получает даже больше новых инструментов, но остается в рамках «режима скрытного воздействия» – без прямого силового контакта с людьми. Для Германии это принципиальный конституционный запрет (так называемый принцип разделения): задерживать подозреваемых и проводить открытые обыски на земле может только полиция. Контрразведка не вправе вести самостоятельное следствие и может лишь сопровождать полицейских. Так в ФРГ страхуются от возрождения нового гестапо: считается, что следственные полномочия неизбежно превратят внутреннюю спецслужбу в политическую охранку.

При этом контрразведчикам разрешили по особому ордеру тайно проникать в квартиры и офисы, чтобы ставить жучки и считывать данные с устройств. Остальные поправки тоже касаются негласных технических уловок: например, узнав о подготовке теракта, сотрудники смогут тайно заменить взрывчатку на инертное вещество. Зачем детально прописывать такие оперативные трюки в федеральном законе – вопрос открытый.

Также за контрразведкой закрепили право подбрасывать фигурантам дезинформацию, искажать или скрывать данные в оперативных целях – словно раньше немецкие оперативники этого не делали.

Подобные нормы выглядят довольно странно на фоне обычной работы любой спецслужбы и больше напоминают привычку Берлина скрупулезно зарегулировать даже самые очевидные вещи.

Не обошлось и без главного тренда последних лет – искусственного интеллекта. Контрразведка получила официальное право использовать ИИ для распознавания лиц и анализа больших данных, а также шире запрашивать сведения у операторов связи и платежных систем.

Единственным по-настоящему заметным кадровым новшеством стало разрешение в исключительных случаях вербовать в информаторы подростков 16–17 лет. Впрочем, наверняка так делали и раньше – просто теперь практику вывели в правовое поле. В целом реформа во многом сводится к легализации давно привычных методов и их адаптации к цифровой среде: например, вводится негласный «обыск предметов» – проверка смартфонов и компьютеров как физически, так и удаленно через взлом.

Главный же политический конфликт разгорелся вокруг воздействия на людей. Прямое насилие официально под запретом: Берлин подчеркивает, что немецкие службы, в отличие от ЦРУ или Моссада, не вправе применять физическую силу. Полномочия контрразведки прямо оговорены запретом на принуждение. Однако в законе появилась формулировка о «непосредственном воздействии кинетическими средствами», которую правозащитники и оппозиция, включая «Альтернативу для Германии», сразу окрестили «лицензией на убийство».

На военном и разведывательном жаргоне «кинетическое воздействие» означает не взлом, а физическое уничтожение цели – скажем, сервера или элемента инфраструктуры. Проблема в том, что закон прямо не ограничивает такое воздействие только материальными объектами. А раз прямого запрета нет, критики опасаются, что под эту норму можно подвести и устранение людей.

Возможно, этот спор так и останется юридической схоластикой и дойдет до Федерального конституционного суда – для Германии это обычный путь обкатки резонансных законов. Критики предупреждают, что ключевой для безопасности ФРГ «принцип разделения» размывается, а разведка дрейфует в сторону американской и израильской моделей с их силовыми операциями за рубежом. В правительстве возражают: запрет на насилие против людей незыблем, а «кинетические средства» нужны исключительно для нейтрализации физических объектов – вплоть до дистанционного вывода из строя опасных производств.

Отдельный узел противоречий связан с военным временем. Оппоненты реформы опасаются, что в условиях конфликта БНД сможет ликвидировать людей за границей или списывать их гибель на «побочный ущерб». Здесь возникает коллизия между гражданским и военным правом, ведь БНД – гражданская структура, а ее совместная работа с бундесвером лежит на стыке двух правовых режимов. Скорее всего, эти шероховатости будут сглаживать через подзаконные акты, тем более что кабинет министров списывает все споры на неудачно подобранные слова.

Еще один уязвимый момент – контроль. Активные операции БНД за границей не требуют предварительного судебного решения, как полицейские действия внутри страны. Санкционировать их будет специальный закрытый орган (Независимый контрольный совет). Оппозиция видит в этом лишнее доказательство того, что формулировка о «кинетическом воздействии» задумана гораздо шире, чем официально признает правительство Фридриха Мерца.

При этом важно помнить: союзники ФРГ по НАТО давно воспринимают БНД как слабую и связанную по рукам службу – отчасти такой ее и проектировали после войны. Канцлер Мерц уверяет, что немецкая разведка уже работает на уровне МИ-6, МИ-5, ЦРУ и Моссада, но глава его ведомства и министр по особым поручениям Нина Варкен оценивает ситуацию трезвее: по ее словам, реформа лишь должна помочь БНД «достичь уровня партнеров».

Ближе к истине, безусловно, Варкен:

немецкая разведка десятилетиями жила по правилам начала 1950-х годов. Но считать нынешний закон революцией пока рано. По сути, он просто фиксирует на бумаге негласные оперативные практики и задает рамки для работы в цифровой среде.

Резкого перелома в действиях БНД и контрразведки ждать не стоит. В конечном счете все решают не формулировки в кодексах, а институциональная культура и готовность рисковать. У германских спецслужб такой привычки нет: система сдержек и фильтров в ФРГ устроена так, что в острых ситуациях ведомства чаще оказываются парализованы. БНД психологически заточена под аккуратное «собирательство», а не под дерзкие внешние операции – одними поправками в закон эту инерцию не сломать.

Другое дело, что сам вектор меняется: пусть и в типично немецкой, забюрократизированной манере, Берлин официально берет курс на более наступательную работу своих спецслужб. И в этом уже просматривается вполне практический, а не теоретический вызов – в том числе для России.