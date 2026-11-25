Минстрой предложил вернуть технико-экономическое обоснование стоимости строек

Tекст: Ольга Иванова

Минстрой намерен ввести стадию технико-экономического обоснования перед началом проектирования строительных объектов, что позволит точнее рассчитывать их стоимость и снизить риски переделок, передает ТАСС.

«Одним из эффективных механизмов является введение стадии технико-экономического обоснования. Это предпроектный этап, который позволит оценить стоимость будущего объекта и минимизировать возможные риски при проектировках строительного проекта. Эта система у нас работала до начала 90-х годов. В СССР она у нас работала с 60-х годов. Прошу в этом направлении нас поддержать», – сообщил Файзуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

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