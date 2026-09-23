Верховный суд предложил реформировать систему суда присяжных

Tекст: Валерия Городецкая

Верховный суд России подготовил концепцию реформы, направленную на повышение мотивации граждан к участию в судах присяжных, передает РБК. Изменения предусматривают усиление ответственности за вмешательство в деятельность заседателей и сокращение оснований для отмены вынесенных ими оправдательных вердиктов.

Судья Верховного суда Сергей Зеленин пояснил, что концепция предполагает создание общей коллегии, объединяющей представителей общества и профессиональных судей. «Голосуют они по своему внутреннему убеждению. При этом риск вынесения неясного или противоречивого решения снизится», – подчеркнул он.

Предлагается сократить число присяжных в коллегии до четырех человек и включить в нее одного профессионального судью. Это позволит отказаться от разделения судебного следствия и упростит процедуры. Судья сможет давать разъяснения в совещательной комнате, что ускорит разбирательство и защитит присяжных от давления.

Кроме того, планируется разрешить участие в судах присяжных гражданам старше 65 лет по их желанию и состоянию здоровья. Стадию отбора заседателей также упростят, отказавшись от роспуска коллегии из-за ее якобы тенденциозного состава. Подсудимые получат право осознанно отказываться от ранее заявленного ходатайства о суде присяжных.

В марте президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по совершенствованию института присяжных заседателей.

В мае Верховный суд разработал инициативу об упразднении невостребованного института арбитражных заседателей.