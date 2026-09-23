Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Верховный суд предложил реформировать систему суда присяжных
В России разработали концепцию реформирования суда присяжных, предполагающую создание общей коллегии судей и заседателей, а также сокращение максимального числа присяжных.
Верховный суд России подготовил концепцию реформы, направленную на повышение мотивации граждан к участию в судах присяжных, передает РБК. Изменения предусматривают усиление ответственности за вмешательство в деятельность заседателей и сокращение оснований для отмены вынесенных ими оправдательных вердиктов.
Судья Верховного суда Сергей Зеленин пояснил, что концепция предполагает создание общей коллегии, объединяющей представителей общества и профессиональных судей. «Голосуют они по своему внутреннему убеждению. При этом риск вынесения неясного или противоречивого решения снизится», – подчеркнул он.
Предлагается сократить число присяжных в коллегии до четырех человек и включить в нее одного профессионального судью. Это позволит отказаться от разделения судебного следствия и упростит процедуры. Судья сможет давать разъяснения в совещательной комнате, что ускорит разбирательство и защитит присяжных от давления.
Кроме того, планируется разрешить участие в судах присяжных гражданам старше 65 лет по их желанию и состоянию здоровья. Стадию отбора заседателей также упростят, отказавшись от роспуска коллегии из-за ее якобы тенденциозного состава. Подсудимые получат право осознанно отказываться от ранее заявленного ходатайства о суде присяжных.
В марте президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по совершенствованию института присяжных заседателей.
В мае Верховный суд разработал инициативу об упразднении невостребованного института арбитражных заседателей.