Минюст признал нежелательными три европейские неправительственные организации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство юстиции пополнило реестр запрещенных объединений, передает РИА «Новости». На сайте ведомства появилось официальное сообщение о новых ограничениях.

«Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... Friends of Falun Gong Europe (Falun, «Друзья Фалуньгун Европа»), Соединенное Королевство Британии и Северной Ирландии», – говорится в опубликованном документе.

Помимо британской структуры, под запрет попали еще два учреждения. Речь идет об украинском Центре гражданского просвещения «Альменда» и немецком Фонде поддержки этнических немцев за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность 101 иностранной организации.

В середине сентября Министерство юстиции внесло в соответствующий перечень еще 15 зарубежных неправительственных структур.

Месяцем ранее надзорное ведомство запретило на территории страны работу американского фонда Crimean Tatar Foundation.