Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана
Журналистка Ксения Собчак призналась, что давно знала о стрельбе, которую рэпер Джиган устроил в своем доме, но скрывала это.
Телеведущая не стала раскрывать подробности инцидента, сославшись на уважение к экс-супруге рэпера Оксане Самойловой, передает «Газета.Ru». «Мы давно об этом знали – держали в тайне из уважения к Оксане. Но скоро вы все узнаете в нашем интервью», – заявила она.
Напомним, подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже рэпера.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в данной ситуации.
Сам музыкант на фоне слухов опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.