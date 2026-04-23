Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде наркотиков
В отношении хип-хоп исполнителя Руслана Гоминова (Ганвест) возбуждено административное дело из-за восьми музыкальных композиций, размещенных в открытом доступе.
Невский райсуд Петербурга принял к рассмотрению материалы в отношении музыканта по статье о незаконной рекламе запрещенных веществ, передает РИА «Новости».
Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева подтвердила факт поступления материалов.
«В Невский районный суд Петербурга поступило дело в отношении Руслана Гоминова о пропаганде наркотических средств с использованием интернета КоАП РФ. Дело передано судье», – сообщила она.
Претензии правоохранительных органов вызвали песни «Никотин», «Ананасовый сироп», «Бардак», «В неадеквате», «На Рахате», «Кайфули», «Хулиган» и «Кодинг/шнейне».
Аудиозаписи находились в свободном доступе на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте». Экспертиза выявила в текстах признаки административного правонарушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста за оскорбляющую человеческое достоинство композицию. Воронежский клуб отменил концерт этого исполнителя из-за признаков пропаганды наркотиков в репертуаре.