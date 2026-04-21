Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку цикла стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы» на предмет наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок.
Поручение было дано на заседании Координационного совета СК России, где обсуждались вопросы помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, передает ТАСС. Отдельное внимание участники уделили содержанию детской литературы.
Пресс-служба СК отметила, что произведения Остера были приведены как негативный пример. По мнению участников заседания, его книги могут содержать установки, вызывающие вопросы с точки зрения педагогики. На этом основании было решено организовать проверку содержания книг автора.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности помощи авторам детской и юношеской литературы.