Захарова заявила об использовании Арменией России ради европейского пути
Руководство Армении системно сближается с государствами ЕС, открыто желающими поражения России, и использует связи с Москвой исключительно для финансирования западного курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российское внешнеполитическое ведомство фиксирует активное сближение армянских властей с государствами Европейского союза, передает РИА «Новости».
Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на череду деклараций, заключаемых республикой с западными странами.
«Ереван ведет системную работу по внедрению якобы евростандартов, подписывает различные меморандумы, некие рамочные планы с западными столицами», – подчеркнула дипломат. Она добавила, что эти государства ведут против Москвы гибридную войну и открыто стремятся нанести ей стратегическое поражение.
Кроме того, представитель ведомства отметила потребительское отношение армянского руководства к двусторонним связям. По ее словам, партнерство с российской стороной воспринимается лишь как тактический инструмент для финансовой поддержки перехода на европейский вектор развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Ереван и Брюссель подписали соглашения о партнерстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций при интеграции в европейские структуры.
Российское внешнеполитическое ведомство направило армянским коллегам уведомление о возможной денонсации газовых договоренностей.