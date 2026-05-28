В Германии испугались коллапса бюрократии из-за наплыва беженцев с Украины
Муниципалитеты Германии ожидают массового наплыва заявлений на получение гражданства от украинских переселенцев в связи со скорым истечением сроков действия статуса временной защиты, отмечают немецкие СМИ.
Власти ФРГ всерьез обеспокоены возможным кризисом системы выдачи паспортов, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. В стране проживает около 1,3 млн беженцев с Украины, многие из которых намерены остаться навсегда. В марте 2027 года их статус временной защиты перестанет действовать.
К этому времени переселенцы достигнут необходимого срока проживания для натурализации. «Ведомства по делам гражданства и без того уже сейчас сильно загружены», – говорится во внутреннем документе. Эксперты прогнозируют ситуацию окончательного коллапса в случае резкого роста числа обращений.
Директор Берлинского ведомства по делам иммиграции Энгельхард Мазанке отметил, что о проблеме критического увеличения количества заявлений предупреждали еще с января 2025 года. По его данным, треть трудоспособных украинцев имеют официальную работу, что создает огромный потенциал для получения немецкого паспорта.
Министерство труда и социальных вопросов ФРГ сейчас ведет дискуссии о долгосрочных перспективах пребывания интегрированных в рынок специалистов. В то же время, Ассоциация городов Германии потребовала от правительства четкого ответа о праве беженцев на натурализацию при их текущем статусе.
Накануне немецкие спецслужбы уже предупредили о риске резкого роста числа приезжих из-за отмены льгот в Польше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Александр Рар указал на неготовность социальной системы ФРГ к наплыву беженцев.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить поток молодых украинцев в Германию.