В Германии испугались коллапса бюрократии из-за наплыва беженцев с Украины

В ФРГ испугались коллапса системы власти из-за притока беженцев с Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти ФРГ всерьез обеспокоены возможным кризисом системы выдачи паспортов, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. В стране проживает около 1,3 млн беженцев с Украины, многие из которых намерены остаться навсегда. В марте 2027 года их статус временной защиты перестанет действовать.

К этому времени переселенцы достигнут необходимого срока проживания для натурализации. «Ведомства по делам гражданства и без того уже сейчас сильно загружены», – говорится во внутреннем документе. Эксперты прогнозируют ситуацию окончательного коллапса в случае резкого роста числа обращений.

Директор Берлинского ведомства по делам иммиграции Энгельхард Мазанке отметил, что о проблеме критического увеличения количества заявлений предупреждали еще с января 2025 года. По его данным, треть трудоспособных украинцев имеют официальную работу, что создает огромный потенциал для получения немецкого паспорта.

Министерство труда и социальных вопросов ФРГ сейчас ведет дискуссии о долгосрочных перспективах пребывания интегрированных в рынок специалистов. В то же время, Ассоциация городов Германии потребовала от правительства четкого ответа о праве беженцев на натурализацию при их текущем статусе.

Накануне немецкие спецслужбы уже предупредили о риске резкого роста числа приезжих из-за отмены льгот в Польше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Александр Рар указал на неготовность социальной системы ФРГ к наплыву беженцев.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить поток молодых украинцев в Германию.