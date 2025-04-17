Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает The Economist, вместо традиционной демократической структуры, власть сосредотачивается в руках нескольких невыборных чиновников в администрации президента. Среди них советник Дмитрий Литвин, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров, который контролирует органы безопасности.

Администрация президента не только не делится властью с оппозицией, но и усиливает контроль над потенциальными соперниками, пишет издание. Лояльные кадры получают высокие посты в советах директоров государственных компаний, в то время как независимые лидеры, пользующиеся народной поддержкой, сталкиваются с отстранением, говорится в материале. Среди них Валерий Залужный, который был отстранен от командования украинскими войсками и отправлен послом в Лондон в феврале 2024 года.

Этот процесс затронул и других представителей власти, таких как бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, указывает издание. Мустафа Найем, руководивший агентством по реконструкции, также был заменен.

Ранее предыдущий украинский президент и олигарх Петр Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов в России) заявил, что офис Владимира Зеленского против воли граждан удерживает власть.