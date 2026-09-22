Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Депутата Верховной рады оштрафовали за русскоязычную рекламу в соцсетях
Украинский депутат Фельдман получил штраф за рекламу на русском языке
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская выписала штраф депутату Верховной рады Александру Фельдману за использование русского языка в таргетированной рекламе в социальных сетях.
Парламентарий был оштрафован на 5,1 тыс. гривен (114 долларов) за публикацию рекламных сообщений на русском языке, передает РИА «Новости».
Аналогичный административный протокол составлен в отношении руководителя общественной организации «Мир. Развитие. Стабильность» Романа Загороднего. Он размещал русскоязычную рекламу в пользу сооснователя запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко. Штраф Загороднего также составил 5,1 тыс. гривен.
В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предписывает использование исключительно украинского языка во всех сферах общественной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца омбудсмен Украины пожаловалась на русскую речь при перестрелке в Киеве.
В начале месяца украинцев возмутили штрафы за русский язык.
В первый день осени на Украине пригрозили штрафами за русскоязычное общение в школьных чатах.