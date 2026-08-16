ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

ВС России поразили в Киеве завод комплектующих для ракет «Фламинго»

Tекст: Вера Басилая

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и БПЛА большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. следует из сообщения в Max Министерства обороны.

В Киеве поражены производственные мощности компаний «Файер Поинт» и «Укрдефенс кампани». Промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Предприятие «Киев-111» компании «Укрдефенс кампани» производит компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, БПЛА-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

В Кременчуге нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивает горючим украинскую армию. Уцелевшие резервуары предприятия ранее использовались для хранения зарубежного топлива. В Кривом Роге атаке подверглись цеха металлургического комбината по производству стального проката для военной техники.

Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали порт Одессы. Там был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее военкоры сообщили, что высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складские комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области.

В начале августа российские войска поразили киевское промышленное предприятие «Файер Пойнт».

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение этих заводов критическим ударом по стратегии противника.

Видео последствий ударов ВС России по объектам в Киеве смотрите в канале «ВЗГЛЯД» в «Максе».