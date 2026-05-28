Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла своё бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Всё-таки идея своей земли всегда притягательна.0 комментариев
Швеция собралась передать Украине несколько истребителей Jas Gripen 39
Стокгольм готовится поставить Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39, причем покупка новых машин будет профинансирована за счет кредита Европейского союза.
Швеция намерена отправить на Украину несколько шведских истребителей Jas Gripen 39, передает РИА «Новости». «Швеция сейчас готовится передать несколько самолетов Jas (Gripen 39 C/D) Украине», – говорится в сообщении издания Aftonbladet со ссылкой на источники.
Ожидается, что премьер-министр Ульф Кристерссон официально объявит о поставках на пресс-конференции в четверг. Также стороны начнут переговоры о продаже Киеву новейшей модели истребителей Jas 39E. Отмечается, что оплата за эти самолеты будет произведена за счет кредитных средств ЕС.
В октябре 2025 года Кристерссон и Владимир Зеленский подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже Киеву новейших боевых машин. Шведский премьер тогда заявлял о возможной поставке от 100 до 150 самолетов, причем первая партия может быть передана через три года после заключения контракта.
Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений на Украину лишь затягивают конфликт и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Киева становятся законной целью для российских военных. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу и влечет за собой негативные последствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Киев и Стокгольм подписали соглашение о намерениях по закупке 150 шведских истребителей.
Правительство Швеции рассматривало возможность оплаты контракта за счет замороженных российских активов.
В феврале посол России Виктор Беляев заявил об отсутствии у сторон средств на реализацию данного проекта.