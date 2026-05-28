Токаев назвал Россию лидером по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил статус России как главного инвестора.
«Именно Россия сейчас является лидером по вложению прямых инвестиций в нашу экономику: 29 млрд долларов. И мы будем продолжать работать именно в этом ключе», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
По словам казахстанского лидера, экономика страны активно развивается благодаря тесному взаимодействию с Москвой. Объем взаимной торговли достиг рекордной отметки, составив около 30 млрд долларов.
Российский президент также отметил позитивную динамику двустороннего сотрудничества. «В прошлом году товарооборот составил свыше 28 млрд долларов, а в этом году за первый квартал вырос еще на более чем 9%», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита Владимир Путин опубликовал статью о перспективах российско-казахстанских отношений.
Лидеры двух государств начали переговоры в стилизованном под юрту Дворце независимости.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги беседы в узком формате.