Рябков: Россия пресечет вакханалию инсинуаций Запада
Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пресечет попытки западных стран замолчать теракт в Старобельске.
Он подчеркнул, что страны Запада демонстрируют крайний цинизм по отношению к трагедии, которая произошла в результате атаки Вооруженных сил Украины на местный колледж.
«Российская Федерация, МИД, как ведомство, отвечающее за проведение президентской внешней политики, сделает все от нас зависящее, чтобы не дать это дело отправить в архив и продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций, которая не идет на спад», – подчеркнул дипломат.
Замминистра также отметил категорическую неприемлемость позиции западных политиков и ведущих средств массовой информации. По его словам, реакция Запада на ужасную трагедию отличается максимальным цинизмом.
Москва потребовала созыва отдельного заседания ОБСЕ по атаке ВСУ на Старобельск.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил разочарование молчанием правительства Германии о данной трагедии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на гибель студентов.