Стубб выступил против открытия финской границы с Россией

Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России

Tекст: Катерина Туманова

Глава европейского государства выступил за применение асимметричных мер против Москвы, включая блокировку финансовых систем и уничтожение нарушающих воздушное пространство беспилотников.

В интервью газете Guardian в Праге Павел призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» ответным мерам, чтобы противостоять якобы провокационному поведению Москвы в отношении альянса, иначе Кремль рискует усилить свои действия.

Он выразил разочарование по поводу «отсутствия решимости со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на Россию».

Ранее Павел заявлял чешским СМИ: «За последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимир Путин за многие годы».

Он призвал к необходимости подтолкнуть членов НАТО к жесткой позиции в отношении России. По его словам, Москва после 2014 года изучила методы работы НАТО и «выработала стиль поведения, который почти соответствует порогу применения статьи 5, но всегда держится немного ниже этого уровня».

Статья 5 договора НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех членов.

Павел заявил, что российские военные руководители порой смеялись над параличом принятия решений в альянсе.

«Когда я спросил их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, устраивают ближние столкновения или пролетают над линкорами в Черном или Балтийском морях, они ответили: «Да потому что можем». Именно такое поведение мы и допускали», – сказал он.

Павел добавил, что «Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Чехии Карел Рехка призвал к необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией. Петр Павел в декабре заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

При этом 12 мая лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России.



