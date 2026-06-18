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Рютте подтвердил «немедленное» сокращение войск США в Европе
Генсек НАТО Рютте заявил о начале оперативного вывода войск США из Европы
США приступают к быстрому уменьшению своего военного присутствия в Европе ради перераспределения ресурсов на другие стратегические направления, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Американская сторона начинает процесс вывода части своих военнослужащих с территории европейских государств, передает ТАСС.
Комментируя ситуацию перед встречей министров обороны альянса, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил скорые изменения в составе контингента.
«Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО – это инструмент планирования», – заявил руководитель военно-политического блока журналистам.
Он пояснил, что в организации заранее знали о грядущих планах Вашингтона. Американскому руководству необходимо действовать на многих театрах и избегать распыления сил, поэтому сокращение участия в европейской конфигурации войск альянса произойдет незамедлительно.
При этом Рютте выразил уверенность в поддержке союзников в случае реального вооруженного конфликта. По его словам, при задействовании пятой статьи договора все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, сделают максимум возможного для успешного ведения боевых действий.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.
До этого Вашингтон обещал сохранить основные боевые подразделения на континенте.
При этом командование НАТО исключило угрозу безопасности региона из-за сокращения американского контингента.