Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Германия пообещала Киеву 12 САУ Panzerhaubitze 2000
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.
По его словам, шесть САУ будут поставлены в этом году, еще шесть – в 2025-ом. Стоимость установок оценивается в 150 млн евро, передает ТАСС.
По словам Писториуса, Германия и партнеры по ЕС также хотят как можно быстрее передать Украине 77 танков Leopard 1A5. Он напомнил, что, что Германия вместе с Данией уже поставила Киеву 58 таких танков.
Ранее в пятницу министр обороны Ллойд Остин сообщил, что администрация США в пятницу объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.