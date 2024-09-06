Германия пообещала Киеву 12 САУ Panzerhaubitze 2000

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, шесть САУ будут поставлены в этом году, еще шесть – в 2025-ом. Стоимость установок оценивается в 150 млн евро, передает ТАСС.

По словам Писториуса, Германия и партнеры по ЕС также хотят как можно быстрее передать Украине 77 танков Leopard 1A5. Он напомнил, что, что Германия вместе с Данией уже поставила Киеву 58 таких танков.

Ранее в пятницу министр обороны Ллойд Остин сообщил, что администрация США в пятницу объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.