Минобороны: Силы ПВО уничтожили 113 украинских дронов над регионами России

Tекст: Денис Тельманов

Атака продолжалась в течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Max. Удары украинских дронов были нацелены на территории восьми субъектов страны. Вражеские аппараты ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на регион.

В четверг Министерство обороны заявило о перехвате 1214 украинских беспилотников над территорией России.

В воскресенье российские средства ПВО уничтожили 38 дронов над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.