Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников над восемью регионами
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 113 украинских дронов над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над территорией восьми регионов, сообщило Министерство обороны.
Атака продолжалась в течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Max. Удары украинских дронов были нацелены на территории восьми субъектов страны. Вражеские аппараты ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на регион.
В четверг Министерство обороны заявило о перехвате 1214 украинских беспилотников над территорией России.
В воскресенье российские средства ПВО уничтожили 38 дронов над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.