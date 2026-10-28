Ушаков пообещал скоро назвать точную дату переговоров России, США и Украины

Tекст: Ольга Иванова

Представители России, США и Украины готовятся к проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби, точная дата которых станет известна в ближайшее время, передают «Вести».

«Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах ноября (могут пройти переговоры). Но точную дату мы еще пока не называли. Назовем в скором времени», – заявил Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о планах проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

На прошлой неделе Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине.