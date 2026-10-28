Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Ушаков пообещал скоро назвать точную дату переговоров России, США и Украины
Точная дата проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет объявлена в скором времени, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Представители России, США и Украины готовятся к проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби, точная дата которых станет известна в ближайшее время, передают «Вести».
«Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах ноября (могут пройти переговоры). Но точную дату мы еще пока не называли. Назовем в скором времени», – заявил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о планах проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
На прошлой неделе Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине.