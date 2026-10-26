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    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

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    26 октября 2026, 09:08 • Новости дня

    На Украине мобилизовали на улице страдающего умственной отсталостью мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнопленный Виталий Тумаров, страдающий умственной отсталостью с детства, сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали его на улице без документов.

    На Украине военная медкомиссия признала годным к службе мужчину с умственной отсталостью, которого задержали на улице без документов для проверки личности, рассказал сам мобилизованный. Передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Был мобилизован 20 июля 2023 года. Шел по улице, ехали ТЦК, просили документы. У меня их с собой не было. Я им сказал, что у меня вообще нет документов. Они меня посадили в машину, отвезли на ВЛК», – сказал Тумаров.

    По его словам, проблемы со здоровьем у него связаны с психикой, так как еще в детстве врачи определили у него умственную отсталость. При этом медицинская комиссия, как отметил военнопленный, не проводила полноценного обследования и сразу вынесла решение о его годности.

    Тумаров добавил, что трижды самовольно оставлял часть, поскольку не хотел служить. После одного из побегов его направили в штурмовой полк, однако из-за недостаточной физической выносливости перевели в механизированную бригаду. После третьего побега украинец направился в сторону позиций ВС России, где и сдался в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник командира Добровольческого корпуса иерей Дмитрий Быков сообщил о жалобах пленных украинских военных на обман в рядах ВСУ. В пятницу сдавшийся в плен в Харьковской области украинский военнослужащий Александр Евмин заявил о плохой подготовке колумбийских наемников к боевым действиям. В апреле пленный военнослужащий Анатолий Жигун предложил украинской армии уйти из Донбасса для завершения боевых действий.

    25 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» и «отребьем» желающих продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался в адрес тех, кто выступает за продолжение конфликта на Украине ценой жизней украинских мужчин.

    Так Илон Маск отреагировал на публикацию журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, утверждающую, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again) высока поддержка Украины, передает РИА «Новости».

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях.

    Предприниматель ранее выражал «полнейшее презрение» к поджигателям украинского кризиса и проклинал их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    В пятницу он обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну в ходе вооруженного конфликта.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал десять причин, по которым президент США Дональд Трамп должен поручить ЦРУ разобраться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Первым «плевком» Медведев в Max назвал поддержку Зеленским предшественника Трампа Джо Байдена во время предыдущей президентской кампании в США. Также глава киевского режима отказывался передать Трампу компрометирующие материалы на его соперника.

    Второй претензией стало то, что Зеленский назойливо и в хамской форме требовал от американской администрации денег и вооружений для продолжения конфликта с Россией. Третьим поводом для недовольства Трампа Медведев счел попытки Зеленского настраивать европейских политиков против американского лидера и его команды.

    Четвертым пунктом зампред Совбеза обозначил неоднократное игнорирование предложений Вашингтона о проведении переговоров по урегулированию конфликта. Пятым «плевком» Медведев назвал продолжение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки доводам Трампа о влиянии таких действий на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

    Шестым пунктом стали обвинения в безрассудном поведении, которое, по оценке Медведева, поставило США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией. Седьмым поводом зампред Совбеза назвал предполагаемое хищение американской финансовой помощи украинским руководством. Он упомянул, в частности, бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Восьмым пунктом стали заявления о связях окружения украинского лидера с мексиканскими наркокартелями. По словам Медведева, представители картелей направляли боевиков на Украину для обучения применению беспилотников, а украинская сторона получала за это деньги от продажи наркотиков в США. Девятой претензией Медведев назвал попытки Зеленского шантажировать Вашингтон угрозами поражения Украины и негативными последствиями для всего Запада.

    И десятым пунктом Медведев указал на отказы главы киевского режима от предложений США и игнорирование предложений главы Белого дома. Также зампред Совбеза предложил Трампу воспользоваться историческим опытом США для решения проблемы отношений с украинским руководством.

    «Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», – заявил он.

    В пятницу Трамп, предприниматель Илон Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.

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    25 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    В ЕС установили срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины

    Politico: Евросоюз решил закрыть дефицит бюджета Украины до конца 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия намерена найти решение для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 70 млрд евро до конца 2026 года, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ.

    Работа по поиску вариантов устранения нехватки средств на 2027 год должна завершиться политическим соглашением до конца текущего года, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

    Лидеры стран Евросоюза обсудят возможные источники финансирования на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября. При этом из-за сложных переговоров по европейскому бюджету сроки могут сдвинуться на начало 2027 года.

    Использование замороженных российских активов вряд ли войдет в итоговый список вариантов. Власти Бельгии выступают против этой инициативы из опасений ответных мер со стороны Москвы, а у Еврокомиссии не осталось времени на политические споры по этому вопросу.

    Документ также призывает международных партнеров активизировать усилия по поддержке Киева на фоне высокого уровня неопределенности. Выполнение странами НАТО обязательств может сократить дефицит Украины в оборонной сфере до 27 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    В четверг Еврокомиссия призвала достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования.

    В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил об угасании интереса европейских лидеров к использованию замороженных российских активов.

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    25 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

    Торговая сеть «Эпицентр» заявила о полном уничтожении объектов на Украине

    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
    @ Marianna Kotyk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине местная компания «Эпицентр» сообщила о ликвидации логистических мощностей.

    Соответствующее сообщение об уничтожении складов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве опубликовано на странице компании в социальной сети, передает ТАСС.

    «Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», – говорится в тексте заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении беспилотниками логистического центра «Эпицентр» с продукцией для обеспечения ВСУ в Харькове. В середине месяца серия взрывов полностью уничтожила последний логистический хаб компании в Хмельницком. В прошлом месяце российские военные ликвидировали аналогичный объект с зарубежной военной продукцией в Одессе.

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    25 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

    Ушаков: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

    По словам Ушакова, Россия готова к возвращению к дипломатическому диалогу в формате «Россия – США – Украина» после 4 ноября, передают «Вести».

    «Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    При этом помощник президента подчеркнул, что над будущим мирным соглашением предстоит еще много работы.

    Принципиальные договоренности о возобновлении контактов по урегулированию конфликта были достигнуты в ходе встречи президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который посетил Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков заявил, что предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить пристрелочный характер.

    В четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить контакты для обсуждения безопасности России и Украины.

    В среду Ушаков назвал главной темой таких встреч выстраивание системы безопасности после завершения конфликта.


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    25 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Минобороны: За сутки сбито 1072 беспилотника ВСУ

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 1072 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 1072 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Об этом министерство сообщило в сводке в Max о ходе специальной военной операции.

    Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска дальнобойных дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 159 районах.

    На различных направлениях подразделения российских войск улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о суточных потерях украинской армии на шести направлениях, было уничтожено около 1245 военнослужащих. В пятницу дежурные силы ПВО нейтрализовали 443 украинских беспилотника над территорией страны. В среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских дрона.

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    25 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    За медпомощью после удара ВСУ в Ельце обратились шесть человек

    Tекст: Антон Антонов

    После ракетного удара вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца за медицинской помощью обратились шесть человек, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По словам губернатора, в Ельце прошло совещание по устранению последствий ракетной атаки: пожар в промышленной зоне локализован, повреждены фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа, главе города поручено полностью обследовать пострадавшие строения и оценить ущерб.

    «В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку», – сообщил губернатор в «Максе».

    За медицинской помощью обратились еще пять человек: двое – с отравлением продуктами горения, одной сотруднице предприятия из-за обострения хронического заболевания помощь оказали на дому, два человека получили поверхностные порезы и от госпитализации отказались.

    Губернатор также призвал жителей крайне серьезно относиться к сигналам ракетной опасности и не игнорировать правила безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Артамонов сообщил о нанесении вооруженными силами Украины удара по промышленной зоне Ельца.

    Сотрудник охраны предприятия погиб при ракетном ударе ВСУ по промышленной зоне Ельца.

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    25 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины высказался о перспективе отказа Киева от территорий

    Экс-глава МИД Украины Огрызко: Киев не имеет оснований для отказа от территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил об отсутствии у киевских властей законных оснований для передачи территорий Донбасса России.

    По словам Огрызко, у властей в Киеве нет правовых механизмов, чтобы заморозить линию фронта или отказаться от части Донбасса в обмен на западные гарантии и вступление в НАТО, передают «Вести».

    «Механизма передачи России Донбасса сейчас не существует, потому что во время войны нельзя менять конституцию или проводить референдум. Нет таких правовых оснований ни для кого на Украине, в том числе для Зеленского», – заявил Огрызко.

    Дипломат также добавил, что проведение референдума требует длительной подготовки, которая сейчас невозможна из-за обстрелов. Кроме того, по его словам, США не готовы принять Украину в НАТО, поэтому обещаниям на этот счет верить нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу политолог Владимир Скачко заявил о несостоятельности заявлений украинских властей о готовности уступить территории. В четверг президент Владимир Путин назвал новые регионы историческими землями России в ответ на слова Владимира Зеленского.

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    25 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Названо ответственное за удары по России секретное подразделение ВСУ

    Bloomberg: За атаки дронов и ракет по России отвечает подразделение «Кайрос»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За многочисленными атаками беспилотников и крылатых ракет на российскую территорию стоит секретное подразделение украинских войск «Кайрос», пишет агентство Bloomberg.

    Секретное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Кайрос» ответственно за нанесение ударов по территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что формирование перевели из состава батальона в 7-й отдельный центр Сил беспилотных систем. Это более крупное командование насчитывает сотни военнослужащих и обладает возможностью руководить другими подразделениями.

    По данным агентства, на счету украинских боевиков из «Кайроса» числится множество атак на российские объекты с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Белгороде. В субботу российские силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов на северный промышленный узел в Омской области. В пятницу в Донецкой народной республике пожарная автоцистерна попала под удар украинского беспилотника.

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    25 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Умер последний ветеран дивизии СС «Галичина» на Украине

    Умер последний украинский участник дивизии СС «Галичина»

    Tекст: Вера Басилая

    В Ивано-Франковской области умер последний на Украине участник нацистской дивизии СС «Галичина» 101-летний Дмитрий Марусяк.

    О смерти 101-летнего Дмитрия Марусяка сообщило украинское издание Zaxid.net, передает РИА «Новости».

    Дивизия СС «Галичина» была сформирована во время Великой Отечественной войны на Западной Украине из числа украинских добровольцев, в основном галичан. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС были признаны преступной организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на Украине с почестями перезахоронили останки двух солдат дивизии СС «Галичина».

    Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные действия киевских властей частью политики реабилитации нацизма.

    Президент Владимир Путин осудил стыдливое молчание европейских стран о чествовании националистов.

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    25 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины пожаловалась на русскоязычную выдачу в Google

    Украинский омбудсмен Ивановская обратилась в Google из-за поиска на русском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская официально обратилась в главный офис Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов в России).

    «Омбудсмен <…> сообщила, что официально обратилась в главный офис Google по поводу работы поисковых алгоритмов. Ее очень беспокоит выдача информации на русском языке по украинским запросам», – цитирует Гончаренко ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ивановская выписала штраф депутату Верховной рады Александру Фельдману за использование русского языка в рекламе в социальных сетях. Языковой омбудсмен подала жалобу на сотрудников военной разведки за русскую речь во время конфликта с представителями СБУ в Киеве. Летом офис уполномоченного обязал взрослых использовать исключительно государственный язык при переписке с учителями.

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    25 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пушков объяснил слова Маска о поджигателях конфликта на Украине

    Пушков: Маск бросил вызов противникам мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что американский предприниматель Илон Маск бросил вызов противникам мирного урегулирования на Украине.

    Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что американский предприниматель Илон Маск бросил вызов «коллективной Бабе-Яге», выступающей против урегулирования конфликта на Украине.

    «Коллективная Баба-Яга вбила себе в голову, что Украина должна победить, потому что так нужно и очень хочется Бабе-Яге, и что она якобы вот-вот победила бы, если бы не Трамп со своей дизельной сделкой», – заявил Пушков.

    По его словам, это далеко от реальности, но именно таков дискурс большинства обозревателей западных мейнстрим-СМИ, которым Маск «предложил гореть в аду». Пушков отметил, что Украина находится на грани полного поражения.

    Ранее Маск заявил о «полнейшем презрении» к поджигателям украинского кризиса, которые не предлагают реалистичного решения конфликта, и пожелал им «гореть в аду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский предприниматель Илон Маск резко высказался в адрес сторонников продолжения конфликта на Украине.

    В субботу он заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink.

    СМИ сообщали, что Маск и президент США Дональд Трамп не желают победы Украины в конфликте с Россией.

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    25 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ударили по вантовому мосту в районе Запорожья

    Минобороны: Российские военные ударили беспилотниками по мосту в Запорожье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов поразили вантовый мост в районе города Запорожье, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились с помощью беспилотников «Герань», цитирует ТАСС сообщение ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу операторы ударных беспилотников центра «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ. В пятницу расчеты аппаратов «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-24 на месте базирования. Российские операторы дронов уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину в Запорожской области.

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    25 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Косачев обвинил Зеленского в «состоянии полураспада» Украины

    Косачев заявил, что Зеленский принес Украину в жертву политическим амбициям

    Украина находится в «состоянии полураспада», так как Владимир Зеленский пожертвовал интересами страны ради собственных политических амбиций, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Очевидно совершенно, что страна находится сейчас в состоянии полураспада. И дело здесь не только и не столько в специальной военной операции. Дело в том, что Зеленский пожертвовал ради собственной политической программы, ради своих собственных политических амбиций интересами страны и ее граждан», – заявил Косачев в интервью ТАСС.

    Сенатор отметил, что как на Украине, так и за ее пределами понимают неспособность страны существовать без внешней поддержки. По его словам, на Украине уничтожены экономика, промышленность и сельское хозяйство, и выхода из этой ситуации нет.

    Косачев подчеркнул, что у любого преемника Зеленского возникнут «колоссальные проблемы» с обеспечением устойчивого и самостоятельного развития страны, что является прямой виной нынешнего главы киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупредил европейских лидеров об ответственности за контакты с Владимиром Зеленским в случае коррупционного краха президента Украины. В начале года СМИ сообщили о сложнейшем внутриполитическом кризисе для Владимира Зеленского.

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