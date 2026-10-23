Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 443 дрона ВСУ
В ночь с четверга на пятницу дежурные силы ПВО нейтрализовали 443 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны.
Их уничтожили над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, над Татарстаном, Удмуртией, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские средства ПВО сбили 1226 украинских беспилотников. В среду Вооруженные силы России уничтожили 954 дрона. В результате налета беспилотника в Донецке пострадали три мирных жителя.