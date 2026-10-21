Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Средства ПВО за сутки сбили 954 дрона ВСУ
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 954 беспилотника.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 266 887 беспилотников, 672 ЗРК, 31 332 танка и других бронемашин, 1792 боевые машины РСЗО, 36 772 орудия полевой артиллерии и миномета, 75 164 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Утром в среду сообщалось, что ударные беспилотники уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.
Накануне ВС России поразили места запуска дальних беспилотников ВСУ.