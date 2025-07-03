Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Минобороны: Генерал-майор Гудков погиб во время боевой работы в Курской области
В результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Михаил Гудков.
В Telegram-канале ведомства указано, что заместитель Главкома ВМФ Гудков погиб в приграничном районе Курской области.
Генерал-майор Гудков был удостоен звания Героя России. Инцидент произошел 2 июля текущего года.
Сообщается, что Гудков выполнял служебные обязанности в условиях, связанных с повышенной опасностью, вблизи государственной границы.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и других военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Курской области.