Пострадавшая во время нападения с ножом омская студентка попала в реанимацию

В Омске студентка попала в реанимацию после нападения одногруппницы с ножом

Tекст: Вера Басилая

В понедельник вечером 19-летняя жительница поселка Большеречье Омской области выманила свою одногруппницу на пустырь и несколько раз ударила ее ножом из-за личной неприязни, передает РИА «Новости».

Раненую девушку госпитализировали вертолетом санавиации в детский стационар Омска. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что у пациентки большая кровопотеря, она находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники полиции задержали напавшую с ножом на 17-летнюю знакомую омскую студентку.

На прошлой неделе избитая сверстником ученица омского лицея получила винтовой перелом руки.

В начале месяца 17-летний омский лицеист нанес множественные удары девушке.