Избитая в омском лицее старшеклассница получила винтовой перелом руки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Девушка помимо черепно-мозговой травмы получила винтовой перелом левой руки, сказал собеседник РИА «Новости».

«У нее винтовой спиральный перелом кости. Он возникает в результате скручивания, когда один конец кости зафиксирован, например, стопа или кисть жестко уперты в землю или закреплены, а на остальную часть тела или конечность действует резкая вращательная сила. Девушка готовится к операции», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр города Сергей Шелест объявил о начале проверки в учебном заведении.

В понедельник управление Следственного комитета по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела после избиения школьницы 17-летним лицеистом.

В июне Следственный комитет завел уголовное дело после систематической травли и избиения 11-летней девочки сверстниками в Забайкалье.