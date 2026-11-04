По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Избитая в омском лицее старшеклассница получила винтовой перелом руки
Ученица 11-го класса омского лицея, избитая сверстником, получила винтовой перелом руки и готовится к операции, сообщил источник в силовых структурах.
Девушка помимо черепно-мозговой травмы получила винтовой перелом левой руки, сказал собеседник РИА «Новости».
«У нее винтовой спиральный перелом кости. Он возникает в результате скручивания, когда один конец кости зафиксирован, например, стопа или кисть жестко уперты в землю или закреплены, а на остальную часть тела или конечность действует резкая вращательная сила. Девушка готовится к операции», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр города Сергей Шелест объявил о начале проверки в учебном заведении.
В понедельник управление Следственного комитета по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела после избиения школьницы 17-летним лицеистом.
В июне Следственный комитет завел уголовное дело после систематической травли и избиения 11-летней девочки сверстниками в Забайкалье.