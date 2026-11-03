В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
Финский Тампере выразил готовность отказаться проводить МЧМ из-за сборной России
Представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.
Городские власти категорически против присутствия российской сборной на соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское издание MTV Urheilu. «Исходная позиция Тампере заключается в том, что в городе не будет играть хоккейная команда, представляющая Россию. Для обеспечения этого будут использованы все средства, вплоть до отмены турнира», – заявил руководитель отдела коммуникаций мэра Тампере.
В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские национальные команды к участию в международных турнирах начиная с сезона 2026/27 годов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Хельсинки заявило о продвижении властями Финляндии дискриминационных подходов по отношению к российским спортсменам.
Генеральный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брэй сообщил о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после допуска российских команд.