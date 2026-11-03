Артист Луганской филармонии погиб при ударе дрона ВСУ по автобусу в ЛНР

Tекст: Денис Тельманов

«Второго ноября при трагических обстоятельствах, в результате варварской атаки украинских дронов на пассажирский автобус, оборвалась жизнь артиста нашего Академического симфонического оркестра (группа контрабасов) – Дениса Гончарова. Ему было всего 19 лет», – говорится в сообщении Луганской филармонии в соцсети «ВКонтакте».

В учреждении добавили, что молодой музыкант совмещал работу в оркестре с учебой в колледже Академии Матусовского. Гончаров стал частью коллектива филармонии с 2025 года и успел завоевать любовь коллег трудолюбием и преданностью искусству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о террористическом акте после удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу в ЛНР.

В понедельник глава региона Леонид Пасечник заявил о гибели одного человека и травмировании восьми пассажиров при атаке дрона.

В прошлом месяце председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал об использовании спутниковой системы Starlink для управления дронами при террористической атаке на колледж в Старобельске.