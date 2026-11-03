Силы ПВО за день сбили 13 украинских беспилотников над Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами.

В воскресенье Министерство обороны отчиталось об уничтожении 47 БПЛА над территорией девяти регионов страны.