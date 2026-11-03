В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.8 комментариев
Силы ПВО за день сбили 13 украинских беспилотников над Россией
Российские силы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами.
В воскресенье Министерство обороны отчиталось об уничтожении 47 БПЛА над территорией девяти регионов страны.