Tекст: Денис Тельманов

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о привлечении к ответственности работников территориальных центров комплектования, передает РИА «Новости».

«Десяти военнослужащим одного из районных военкоматов Одессы предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и пытках граждан», – сообщил глава ведомства в своем Telegram-канале.

Семеро из десяти подозреваемых были призваны в ряды вооруженных сил в 2025 году и сразу направлены на службу в местные комиссариаты.

Следствие установило, что злоумышленники похищали людей на улицах, применяли слезоточивый газ и избивали задержанных. На данный момент известно как минимум о восьми пострадавших.

В последнее время украинские власти столкнулись с острой нехваткой личного состава на фронте. Жесткие методы мобилизации вызывают массовое недовольство граждан и регулярно приводят к громким скандалам.

В Сети регулярно появляются видеоролики, на которых представители комиссариатов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы.

Из-за агрессивных действий военкомов граждане призывного возраста на Украине стараются любыми способами избежать отправки в войска.

Многие нелегально пересекают границу, прячутся в квартирах, отказываются выходить на улицу или устраивают поджоги административных зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники одесского военкомата похитили больного священника канонической Украинской православной церкви.

Месяцем ранее группа местных жительниц разбила окна служебного микроавтобуса для освобождения задержанных горожан.

В апреле подростки отбили прохожего у представителей территориального центра комплектования прямо на улице.