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Генпрокурор Украины сообщил о пытках в военкоматах Одессы
На Украине раскрыли преступную группу военнослужащих, которые на протяжении нескольких месяцев избивали и насильно удерживали мужчин призывного возраста.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о привлечении к ответственности работников территориальных центров комплектования, передает РИА «Новости».
«Десяти военнослужащим одного из районных военкоматов Одессы предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и пытках граждан», – сообщил глава ведомства в своем Telegram-канале.
Семеро из десяти подозреваемых были призваны в ряды вооруженных сил в 2025 году и сразу направлены на службу в местные комиссариаты.
Следствие установило, что злоумышленники похищали людей на улицах, применяли слезоточивый газ и избивали задержанных. На данный момент известно как минимум о восьми пострадавших.
В последнее время украинские власти столкнулись с острой нехваткой личного состава на фронте. Жесткие методы мобилизации вызывают массовое недовольство граждан и регулярно приводят к громким скандалам.
В Сети регулярно появляются видеоролики, на которых представители комиссариатов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы.
Из-за агрессивных действий военкомов граждане призывного возраста на Украине стараются любыми способами избежать отправки в войска.
Многие нелегально пересекают границу, прячутся в квартирах, отказываются выходить на улицу или устраивают поджоги административных зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники одесского военкомата похитили больного священника канонической Украинской православной церкви.
Месяцем ранее группа местных жительниц разбила окна служебного микроавтобуса для освобождения задержанных горожан.
В апреле подростки отбили прохожего у представителей территориального центра комплектования прямо на улице.