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СК установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России
СК: Глава ГУР Украины Иващенко причастен к атакам на суда в России
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко и командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди причастны к атакам на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1», сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Председатель СК Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины в отношении мирных граждан и российских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Следователи установили причастность украинских военных к ряду преступлений. В частности, Иващенко и Бровди связаны с атакой при помощи беспилотников пляжа в селе Архипо-Осиповка, массированной атакой города Нижнекамска, а также с атакой иранского судна «Ана» и российского судна «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала, уточнили в СК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду московский суд заочно арестовал главу украинской военной разведки.
Летом главу украинского ГУР заочно арестовали за теракт в Старобельске.