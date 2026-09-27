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Российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
Вооруженные силы нанесли удар по транспортному судну с военной техникой и грузами двойного назначения для украинских войск.
Успешная атака произошла во время морского перехода корабля, передает РИА «Новости». Транспорт направлялся в порт Одессы, чтобы доставить обеспечение для нужд украинской армии.
Министерство обороны подчеркнуло, что российские войска продолжают планомерно уничтожать логистические центры и коммуникации противника. Под прицелом находятся и морские суда, работающие в интересах киевских властей.
«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт «Одесса» военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», – заявили в оборонном ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью российские беспилотники нанесли удары по портовой инфраструктуре и сухогрузу украинских войск.
Днем ранее Вооруженные силы России поразили аналогичное судно на переходе морем в Одессу.
В середине сентября армия атаковала три транспортных корабля с военными грузами в Одесской области.