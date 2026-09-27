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    Предательский жест Украины столкнул корейцев между собой
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    В районе авиабазы США в Британии объявили режим ЧС
    ВС России поразили один из крупнейших дата-центров Киеве
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе
    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
    Песков сообщил о неопределенности с визитом Путина на G20
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    98 комментариев
    27 сентября 2026, 18:19 • Новости дня

    Российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли удар по транспортному судну с военной техникой и грузами двойного назначения для украинских войск.

    Успешная атака произошла во время морского перехода корабля, передает РИА «Новости». Транспорт направлялся в порт Одессы, чтобы доставить обеспечение для нужд украинской армии.

    Министерство обороны подчеркнуло, что российские войска продолжают планомерно уничтожать логистические центры и коммуникации противника. Под прицелом находятся и морские суда, работающие в интересах киевских властей.

    «На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт «Одесса» военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», – заявили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью российские беспилотники нанесли удары по портовой инфраструктуре и сухогрузу украинских войск.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили аналогичное судно на переходе морем в Одессу.

    В середине сентября армия атаковала три транспортных корабля с военными грузами в Одесской области.

    27 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    ВСУ начали избегать стрелковых боев на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные избегают стрелковых боев с российскими штурмовиками на сумском направлении, предпочитая отступать со своих позиций, заявил замкомандира штурмовиков 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Север» с позывным Агат.

    «Противник применяет БПЛА самолетного типа, FPV-дроны. ВСУ в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. <…> Они убегают из опорника», – сообщил собеседник ТАСС.

    Группировка российских войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в Сумской области.

    В августе российские военные сообщали, что украинские солдаты начали чаще бросать свои опорные пункты при приближении российских военных.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что группировка «Север» расширила внешнюю зону контроля, создавая в котле малые кольца окружения.

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    27 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали скрытно уходить с позиций в Запорожской области

    Украинские военные на территории Запорожской области начали тайно отходить с позиций в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские военнослужащие на запорожском направлении покидают скрытно позиции и переходят в другие подразделения, это в целом связано с тем, что разрозненные отряды примыкают к своим побратимам, а основные их подразделения были уничтожены российской армией», – пояснил эксперт ТАСС.

    Марочко добавил, что такие действия вызваны интенсивным огневым воздействием российских военных на подразделения ВСУ в Запорожской области.

    Из-за потери боеспособности украинское командование вынуждено доукомплектовывать одни отряды остатками других, разбитых на линии соприкосновения.

    Также Марочко обращал внимание, что ВСУ предпринимают попытки контратаковать у Орехова, чтобы сохранить контроль над этим плацдармом и не допустить окружения.

    До этого он сообщал, что ВС России заняли южные окраины Орехова.

    В начале сентября российские войска освободили населенные пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области

    Военкор Коц: Освобождение Хрипунов сжало кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц объяснил стратегическое значение освобождения села Хрипуны в Харьковской области, отметив сжатие кольца окружения вокруг группировки противника.

    «Хрипуны – село в Волчанском районе Харьковской области с довоенным населением около 70 человек. Расположено на севере большого котла, заваренного российской армией на северо-востоке Харьковщины», – написал корреспондент в своем Telegram-канале.

    Коц добавил, что населенный пункт находится в полутора километрах к востоку от Малой Волчьей, об освобождении которой Минобороны сообщило 17 сентября. Он уточнил, что Хрипуны брали штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

    Журналист отметил, что освобождение села еще больше сжимает кольцо окружения, а ближайшие цели – расположенные восточнее села Варваровка и Николаевка. Он подчеркнул, что группировка «Север» «методично режет котел на отдельные очаги сопротивления» для последующего разгрома, а попытки противника деблокировать окруженные силы не принесли результатов.

    Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

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    27 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Хрипуны в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    «Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля», – сообщили в канале военного ведомства в Max.

    В министерстве уточнили, что контроль над Хрипунами был установлен в результате активных наступательных действий российских войск.

    В Минобороны отметили, что продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка. Также формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленого.

    За минувшие сутки украинские войска потеряли в кольце окружения до 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное. Также нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Купино, Федоровки, Жовтневого и Малого Бурлука, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

    Ранее бойцы группировки «Север» пресекли все попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения.

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    27 сентября 2026, 06:11 • Новости дня
    Минобороны: ВС России системно уничтожают тяжелые украинские дроны у Доброполья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие ведут системную работу по уничтожению тяжелых беспилотных летательных аппаратов украинских войск на добропольском направлении, сообщило Минобороны.

    «Расчеты беспилотных систем поволжского соединения специального назначения группировки войск «Центр» продолжают системную работу по уничтожению тяжелых гексакоптеров противника на добропольском направлении СВО», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что украинские военные применяют крупные беспилотники для сброса боеприпасов на российские позиции и доставки грузов к передовым рубежам.

    Ликвидация таких аппаратов расчетами БПЛА поволжского соединения спецназа значительно снижает угрозу с воздуха. Это также создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских сил на данном участке фронта.

    Напомним, российские операторы беспилотников установили полный контроль над воздушным пространством на добропольском направлении.

    Военнослужащие морской пехоты пресекли попытки украинской армии выбраться из окружения в Доброполье.

    До этого боец группировки войск «Центр» с позывным Художник сбил около 100 тяжелых украинских дронов «Баба-Яга».

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    26 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Украинские военные начали калечить себя из страха перед «мясными штурмами»

    Украинские военные начали калечить себя, чтобы не попасть на передовую

    Tекст: Мария Иванова

    В Харьковской области фиксируются случаи членовредительства среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытаются избежать отправки на передовую, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские военные, проходящие службу на северо-востоке Харьковской области, наносят себе травмы, чтобы избежать участия в боях, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Украинские ресурсы распространяют видео, где офицер 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады отчитывает подчиненного, который пытался себя покалечить. Военнослужащий таким образом хотел избежать отправки в мясной штурм в Харьковской области», – рассказал источник.

    Кроме того, на Украине фиксируются факты мобилизации студентов, имеющих бронь. Поводом для отправки на фронт становятся прогулы занятий. Один из таких случаев произошел в Закарпатье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

    В пятницу украинца отправили в штурмовой полк после применения перцового баллончика.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил о наличии у ЕС плана на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины.

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    26 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 105 украинских беспилотников над Россией

    Минобороны: ПВО за день сбила 105 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 105 украинских дронов самолетного типа над территорией страны.

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня ликвидировали 105 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.

    Атаки аппаратов самолетного типа отражались с 8:00 до 20:00 мск. Дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило, что российская ПВО за сутки сбила 1222 украинских беспилотника.

    В пятницу силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников, в частности, в этот день средства ПВО отразили атаку дронов в Березниках.

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    26 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    В зоне спецоперации ликвидировали лейтенанта украинского спецназа

    В ДНР уничтожен лейтенант украинского спецназа Москов

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий полка милиции особого назначения КОРД лейтенант Илья Москов уничтожен в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    О ликвидации украинского офицера сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    Также в ДНР уничтожен заместитель начальника погранзаставы по воздушной разведке и корректировке ГПСУ старший лейтенант Виталий Добронос.

    Кроме того, в Харьковской области ликвидирован командир взвода ударных беспилотников младший лейтенант Валерий Полянский.

    Напомним, российские разведчики на этой неделе ликвидировали двух польских наемников на Украине.

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    26 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о ранении трех человек при атаках украинских дронов

    В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атак украинских беспилотников в регионе пострадали три мирных жителя.

    Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Курской области. Двоих пострадавших бригады скорой помощи доставляют в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Один из дронов ударил по поселку имени Куйбышева в Рыльском районе, где слепые осколочные ранения шеи и левой голени получил 55-летний мужчина.

    Еще один аппарат атаковал садовое товарищество «Химик» непосредственно в Курске. В результате удара загорелся дачный дом, а 47-летний местный житель получил минно-взрывную и акубаротравму, а также контузию.

    Третьим пострадавшим оказался 37-летний водитель сельскохозяйственного предприятия, которому осколком задело правое плечо. Госпитализация мужчине не потребовалась, медики продолжат наблюдение за его состоянием в амбулаторном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские беспилотники атаковали три магазина в Курской области.

    В начале месяца дроны трижды ударили по жилому дому в этом же регионе.

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    27 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ночью российские беспилотники нанесли серию ударов по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и сухогрузу, задействованным в обеспечении украинских войск, сообщили в Минобороны.

    О ночных ударах по объектам, используемым в интересах украинских войск, говорится в сообщении военного ведомства в Max. Российские БПЛА атаковали логистические центры, объекты портовой и транспортной инфраструктуры, коммуникационные центры, а также морские суда, задействованные для нужд ВСУ.

    В Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    В Киевской области удар пришелся по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, где хранилась и распределялась западная военная помощь для ВСУ. В Николаеве уничтожены два склада беспилотников и боевых частей к ним.

    В Одесской области поражен логистический центр «Дрон Калинш» в Ильичовке, где находились FPV-перехватчики. В порту Килия удары пришлись по штабу военно-морской базы «Восток», пункту базирования погранслужбы Украины, четырем хранилищам с военным имуществом и причальной инфраструктуре.

    Кроме того, в море был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по логистическим центрам, портам и инфраструктуре связи на Украине, включая киевский центр поддержки спутниковой системы Starlink.

    Российские войска поразили судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы для украинской армии, на переходе морем в порт Одессы.

    Также ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям по производству дронов и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

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    26 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Мужчина получил ранения при атаке дронов на белгородское предприятие

    Мирный житель пострадал при детонации трех дронов под Белгородом

    Tекст: Мария Иванова

    Мужчина получил осколочные ранения при детонации трех беспилотников ВСУ на территории предприятия в белгородском поселке Прохоровка, сообщил оперативный штаб региона.

    Пострадавший получил слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра, сообщает оперштаб Белгородской области. Бригада скорой помощи транспортировала его в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки в Прохоровке повреждены три грузовых автомобиля.

    В городе Шебекино от взрыва FPV-дрона повреждены остекление и фасад многоквартирного дома, а второй дрон атаковал частный дом, повредив входную группу, окна и фасад.

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак беспилотников повреждены два грузовых автомобиля, один из которых уничтожен огнем.

    В Грайвороне дрон сдетонировал во дворе домовладения, в результате чего была пробита кровля и разбиты окна надворной постройки.

    В Ракитянском округе в районе села Введенская Готня FPV-дрон ударил по грузовику, повредив полуприцеп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинский беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом.

    В пятницу супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.

    Накануне СК завел дела после атак ВСУ в двух регионах.

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    27 сентября 2026, 07:03 • Новости дня
    ВСУ пополнили штурмовые группы под Сумами принудительно мобилизованными

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование пополнило штурмовые группы в Сумской области за счет принудительно мобилизованных граждан, переброшенных с учебных полигонов, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «На сумском направлении украинское командование доукомплектовало штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ принудительно мобилизованными военнослужащими», – рассказал собеседник ТАСС.

    По его словам, с учебных полигонов в зону боевых действий было направлено до роты личного состава.

    В конце августа украинское командование сформировало сводные штурмовые отряды из тыловых подразделений.

    ВСУ начали избегать стрелковых боев с российскими штурмовиками на сумском направлении, предпочитая отступать со своих позиций.

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров сообщил, что ВС России начали наступление в сторону столицы региона – города Сумы.

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    27 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные сорвали две попытки украинских подразделений вырваться из окружения неподалеку от населенного пункта Нефедовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, уточнило Минобороны в Max.

    «Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих», – говорится в сводке военного ведомства.

    В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 300 военных, танк Т-72, американский бронетранспортер М113, 15 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих и 12 автомобилей.

    Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив более 230 бойцов ВСУ, бронемашину «Казак» и 28 автомобилей. Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение, нанеся урон ряду украинских бригад. В Доброполье штурмовые группы освободили 94 здания, уничтожив более 30 боевиков, при этом попыток прорыва ВСУ из окружения не зафиксировано.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери которого составили до 290 военнослужащих. Подразделения «Днепра» улучшили положение, уничтожив до 45 военных и 19 автомобилей. Российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры и цехам по производству дронов в 149 районах. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы, снаряд HIMARS и 505 беспилотников.

    Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут системную работу по уничтожению тяжелых беспилотных летательных аппаратов украинских войск на добропольском направлении.

    Накануне разведчики группировки войск «Запад» обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ в Харьковской области и уничтожили его в ходе скрытного марш-броска.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится всего в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада

    Нефтяной рынок снова лихорадит: цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше 108 долларов за баррель. Как ни парадоксально, выигрывают от этого вовсе не все производители нефти в мире. Кто больше всего зарабатывает на нефтяных поставках сегодня, почему перед нами тектонические сдвиги на мировом рынке – и каково в данной ситуации положение России? Подробности

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    Госдума помолодела и стала ближе к фронту

    ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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