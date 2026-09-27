ВСУ начали избегать стрелковых боев на сумском направлении

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Противник применяет БПЛА самолетного типа, FPV-дроны. ВСУ в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. <…> Они убегают из опорника», – сообщил собеседник ТАСС.

Группировка российских войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в Сумской области.

В августе российские военные сообщали, что украинские солдаты начали чаще бросать свои опорные пункты при приближении российских военных.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что группировка «Север» расширила внешнюю зону контроля, создавая в котле малые кольца окружения.