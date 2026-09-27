Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

Нефтяной рынок вступил в период полураспада Нефтяной рынок снова лихорадит: цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше 108 долларов за баррель. Как ни парадоксально, выигрывают от этого вовсе не все производители нефти в мире. Кто больше всего зарабатывает на нефтяных поставках сегодня, почему перед нами тектонические сдвиги на мировом рынке – и каково в данной ситуации положение России? Подробности Перейти в раздел

Госдума помолодела и стала ближе к фронту ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности Перейти в раздел

Россия подготовила крышку для Волчанского котла Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности Перейти в раздел

Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности Перейти в раздел

Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности Перейти в раздел

Зеленский отомстил Южной Корее Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

Россия начала отключение Украины от интернета В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

Визит Си в США показал величие Китая Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось? Перейти в раздел