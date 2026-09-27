Тимофей Бордачёв
Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила
Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?
Тимур Шерзад
Как испанец на русской службе основал Одессу
25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.
Ольга Андреева
Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину
Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!