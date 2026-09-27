Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Путин направил поздравление Бердымухамедову с Днем независимости Туркменистана

Tекст: Елизавета Шишкова

«Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что под руководством Сердара Бердымухамедова страна уверенно движется по пути социально-экономического развития.

Политика позитивного нейтралитета Ашхабада способствует укреплению безопасности в Центральноазиатском и Каспийском регионах. Отношения двух стран носят характер углубленного стратегического партнерства, подчеркнул глава государства.

Россия и Туркменистан активно сотрудничают в различных сферах и решают важные вопросы международной повестки. Стороны продолжат конструктивный диалог для укрепления двусторонних связей на благо дружественных народов.

«От души желаю Вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим соотечественникам – счастья и процветания», – говорится в телеграмме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял аналогичное поздравление Сердару Бердымухамедову.

Позже в Ашхабаде главы государств провели двусторонние переговоры.

На форуме мира и доверия Владимир Путин отметил высокий международный авторитет Туркменистана.