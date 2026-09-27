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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    87 комментариев
    27 сентября 2026, 09:25 • Новости дня

    Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

    Путин направил поздравление Бердымухамедову с Днем независимости Туркменистана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, отметив углубленное стратегическое партнерство двух стран.

    «Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что под руководством Сердара Бердымухамедова страна уверенно движется по пути социально-экономического развития.

    Политика позитивного нейтралитета Ашхабада способствует укреплению безопасности в Центральноазиатском и Каспийском регионах. Отношения двух стран носят характер углубленного стратегического партнерства, подчеркнул глава государства.

    Россия и Туркменистан активно сотрудничают в различных сферах и решают важные вопросы международной повестки. Стороны продолжат конструктивный диалог для укрепления двусторонних связей на благо дружественных народов.

    «От души желаю Вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим соотечественникам – счастья и процветания», – говорится в телеграмме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял аналогичное поздравление Сердару Бердымухамедову.

    Позже в Ашхабаде главы государств провели двусторонние переговоры.

    На форуме мира и доверия Владимир Путин отметил высокий международный авторитет Туркменистана.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    25 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнюю атаку украинских беспилотников на Москву, подчеркнув неизбежность ответных ударов и бессмысленность провокаций.

    «Они должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, его слова приводит Кремль в Max.

    Российский лидер прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву, которая произошла 19-20 сентября. По его словам, в ней участвовали более 1600 дронов.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц связал массированный налет украинских беспилотников на Москву с проходящими в России выборами.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эти атаки попыткой срыва голосования.

    Аналитик Алексей Анпилогов объяснил удары по подмосковным гражданским объектам желанием Киева вызвать социальное недовольство.

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    26 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки российского газа
    Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки российского газа
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/picture alliance / SvenSimon-Pre/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что рассчитывает сохранить выгодные условия импорта энергоносителей.

    Президент Сербии Александр Вучич после разговора по телефону с президентом Владимиром Путиным сообщил, что надеется на успешную пролонгацию действующего договора по поставкам газа из России.

    Срок соглашения истекает 30 сентября, отмечает ТАСС.

    «Особо хотел бы выделить тему энергетического сотрудничества – в частности, вопрос о газовом контракте, срок действия которого истекает 30 сентября. Полагаю, что по итогам сегодняшнего разговора он будет продлен и мы обеспечим стабильные поставки газа. Граждане Сербии должны знать, что для нас сохранится выгодная, низкая цена на газ – 318 евро за 1 тыс. кубометров, – вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро», – отметил политик в социальных сетях.

    Напомним, в субботу Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Сербии сообщили о продлении газового соглашения до конца сентября.

    Позже генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о пролонгации текущего договора на три месяца.

    А на полях Генассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров передал Александру Вучичу теплые слова от президента России.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    25 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина в свое время прервала переговоры в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов депутатов Госдумы заявила о готовности вернуться к диалогу. Россия будет принимать решения о возобновлении контактов исключительно с учетом собственных интересов, заявил президент Владимир Путин.

    «Хорошо известно, украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле, но теперь, до выборов, дней за десять, за пару недель, заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И, действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщает РИА «Новости».

    Путин обратил внимание, что вслед за заявлениями о готовности к переговорам Киев предпринял попытки нанесения массированных ударов. В частности, в ночь на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму, была совершена попытка атаковать Москву. Президент подчеркнул, что позиция России относительно дальнейшего переговорного процесса будет определяться ее национальными интересами.

    ««Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации»», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о прерывании мирных переговоров по инициативе Киева. Глава государства объяснил попытки нанесения ударов по российской территории стремлением противника улучшить свои переговорные позиции.

    Ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к новому раунду диалога в Стамбуле.

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    25 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны без каких-либо исключений.

    Глава государства выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге, сообщил Кремль в Max. Российский лидер объяснил подход страны к развитию этой сферы.

    «Мы строим культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого и открыты к этому – к тому, чтобы делиться своим опытом и учиться, безусловно, у вас и учиться у других. Потому как общие ценности – это не декларация, а практика: ежедневная, кропотливая, живая», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выделил значимость равного доступа граждан к культурной инфраструктуре.

    На прошлогоднем форуме объединенных культур глава государства назвал семью главным хранителем традиций.

    Российский лидер предложил объединить усилия стран для защиты культурного многообразия от предрассудков.

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    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    25 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Песков объяснил сохранение за Володиным поста председателя Думы

    Песков: Володин сохранил пост председателя Госдумы из-за результатов работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил за сохранение Вячеславом Володиным должности председателя Государственной думы благодаря высоким результатам работы парламента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кремль объяснил поддержку кандидатуры Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы высокой результативностью работы нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    «Да, действительно, это видение президента Путина. Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы. На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. И в этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – отметил Песков.

    Таким образом, он станет первым политиком, возглавляющим нижнюю палату парламента более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о согласии президента сохранить за Вячеславом Володиным пост спикера Госдумы.

    Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать шансы политика на переизбрание.

    Напомним, что в июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

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    Госдума помолодела и стала ближе к фронту

    ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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