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Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости
Путин направил поздравление Бердымухамедову с Днем независимости Туркменистана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, отметив углубленное стратегическое партнерство двух стран.
«Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что под руководством Сердара Бердымухамедова страна уверенно движется по пути социально-экономического развития.
Политика позитивного нейтралитета Ашхабада способствует укреплению безопасности в Центральноазиатском и Каспийском регионах. Отношения двух стран носят характер углубленного стратегического партнерства, подчеркнул глава государства.
Россия и Туркменистан активно сотрудничают в различных сферах и решают важные вопросы международной повестки. Стороны продолжат конструктивный диалог для укрепления двусторонних связей на благо дружественных народов.
«От души желаю Вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим соотечественникам – счастья и процветания», – говорится в телеграмме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял аналогичное поздравление Сердару Бердымухамедову.
Позже в Ашхабаде главы государств провели двусторонние переговоры.
На форуме мира и доверия Владимир Путин отметил высокий международный авторитет Туркменистана.