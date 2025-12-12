Путин отметил высокий авторитет Туркменистана в регионе и мире

Путин поздравил Туркменистан с Днем нейтралитета и отметил авторитет страны

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что Туркменистан пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире, передает РИА «Новости».

Выступая на форуме Международного года мира и доверия, он подчеркнул значение политики нейтралитета, которую проводит туркменское государство.

«Государство, которое пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире», – заявил российский президент.

Путин поздравил народ Туркменистана с Днем нейтралитета. «Символично, что 12 декабря, ровно три десятилетия, назад Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, официально закрепившую за вашим государством статус нейтрального», – отметил Путин.

Президент особо отметил, что эта дата отмечается как государственный праздник, а в последующем по инициативе Туркменистана была признана Международным днем нейтралитета ООН.

«Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием, поздравить всех наших туркменистанских друзей», – заявил Путин на форуме Международного года мира и доверия.

Президент России Владимир Путин отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности в регионе.

Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме.

Президент России также запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова.