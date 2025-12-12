Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.0 комментариев
Путин отметил высокий авторитет Туркменистана в регионе и мире
Путин поздравил Туркменистан с Днем нейтралитета и отметил авторитет страны
Президент России Владимир Путин назвал Туркменистан заслуженно уважаемым государством в мире и поздравил с Днем нейтралитета на форуме Международного года мира и доверия.
Президент России Владимир Путин заявил, что Туркменистан пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире, передает РИА «Новости».
Выступая на форуме Международного года мира и доверия, он подчеркнул значение политики нейтралитета, которую проводит туркменское государство.
«Государство, которое пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире», – заявил российский президент.
Путин поздравил народ Туркменистана с Днем нейтралитета. «Символично, что 12 декабря, ровно три десятилетия, назад Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, официально закрепившую за вашим государством статус нейтрального», – отметил Путин.
Президент особо отметил, что эта дата отмечается как государственный праздник, а в последующем по инициативе Туркменистана была признана Международным днем нейтралитета ООН.
«Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием, поздравить всех наших туркменистанских друзей», – заявил Путин на форуме Международного года мира и доверия.
Президент России Владимир Путин отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности в регионе.
Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме.
Президент России также запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова.