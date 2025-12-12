  • Новость часаНа подлете к Москве сбили восьмой с полуночи беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Эксперт оценил освобождение Северска в ДНР
    Долина спела «Три белых коня» хором с публикой
    На подлете к Москве уничтожили восемь беспилотников
    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины
    Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» для США
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    12 декабря 2025, 08:54 • Новости дня

    Путин отметил высокий авторитет Туркменистана в регионе и мире

    Путин поздравил Туркменистан с Днем нейтралитета и отметил авторитет страны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал Туркменистан заслуженно уважаемым государством в мире и поздравил с Днем нейтралитета на форуме Международного года мира и доверия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Туркменистан пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире, передает РИА «Новости».

    Выступая на форуме Международного года мира и доверия, он подчеркнул значение политики нейтралитета, которую проводит туркменское государство.

    «Государство, которое пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире», – заявил российский президент.

    Путин поздравил народ Туркменистана с Днем нейтралитета. «Символично, что 12 декабря, ровно три десятилетия, назад Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, официально закрепившую за вашим государством статус нейтрального», – отметил Путин.

    Президент особо отметил, что эта дата отмечается как государственный праздник, а в последующем по инициативе Туркменистана была признана Международным днем нейтралитета ООН.

    «Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием, поздравить всех наших туркменистанских друзей», – заявил Путин на форуме Международного года мира и доверия.

    Президент России Владимир Путин отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности в регионе.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме.

    Президент России также запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова.

    11 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов.

    С 2026 года в России появится так называемая семейная выплата для семей с двумя или более детьми, которая будет действовать в дополнение к уже существующим мерам поддержки, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – объяснил Путин.

    Президент особо подчеркнул, что новый механизм не отменяет другие действующие выплаты и льготы для семей с детьми. Все существующие меры поддержки сохраняются и могут использоваться одновременно с введением семейной выплаты. Нововведение рассчитано на повышение доходов и улучшение благосостояния российских семей с детьми.

    Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что семьи, где оба родителя работают и воспитывают двоих или более детей, в 2026 году смогут рассчитывать на возвращение части уплаченного налога.

    Подать заявление на выплату можно будет в электронном виде, а Социальный фонд начнет принимать заявления с 1 июня после окончания декларационного периода.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    Комментарии (1)
    11 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с двумя командирами подразделений, действующих в зоне спецоперации.

    Звонок состоялся после совещания в Кремле по ситуации на фронте, передает ТАСС. В присутствии полковника Дениса Пирогова президент говорил с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшей участие в освобождении Северска.

    Также Путин пообщался с полковником Сергеем Черданцевым, возглавляющим 177-й полк Каспийской флотилии. Президент выразил им благодарность за службу.

    Напомним, в четверг Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО. Глава государства отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации. Он заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании о ходе спецоперации на Украине Владимир Путин был проинформирован о том, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что соответствующая информация была озвучена на совещании по обстановке в зоне спецоперации на Украине.

    «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – заявил официальный представитель Кремля.

    Песков отметил, что Владимир Путин регулярно получает актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения и о ключевых изменениях в контролируемых зонах. Особое внимание на совещании было уделено событиям последних дней, связанным с Северском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР, где украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:56 • Новости дня
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страховые пенсии по старости для российских граждан с 1 января 2026 года увеличат на 7,6%, что превысит ожидаемые темпы инфляции, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

    Страховые пенсии по старости с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, что превышает ожидаемые темпы инфляции, передает ТАСС. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

    «С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025-го, года», – указал Путин.

    Путин также сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. Он уточнил, что темп индексации будет соответствовать увеличению прожиточного минимума пенсионеров в стране.

    Глава государства подчеркнул: «В любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме». Путин отметил, что это ключевая задача для правительства на всех уровнях, передает РИА «Новости».

    Рост доходов населения, по его словам, остается важнейшим приоритетом для российской власти. Президент добавил, что повышение заработных плат работников бюджетной сферы, увеличение пенсий и снижение уровня бедности являются социально значимыми направлениями в работе государственных институтов.

    Ранее сообщалось, что индексация социальной пенсии с 1 апреля составит 6,8%, что приведет к увеличению суммы до 16,6 тыс. рублей.

    В Госдуме рассказали о правилах оформления повышенной пенсии в 2026 году.

    Комментарии (4)
    12 декабря 2025, 00:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Кремль: Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры.

    Лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-венесуэльских отношений, уделив особое внимание реализации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре 2025 года, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы и подчеркнул поддержку действий правительства Мадуро, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета страны в условиях усиления внешнего давления. Кроме того, главы государств подтвердили готовность последовательно работать над совместными проектами в торгово-экономической, энергетической, финансовой и гуманитарной сферах.

    Оба лидера отметили важность углубления сотрудничества и подчеркнули нацеленность на долгосрочное взаимодействие по широкому кругу направлений.

    В октябре Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

    Ранее Мадуро поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за поддержку Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Путин заявил о преимуществах нейтралитета Туркмении для страны и региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время визита в Ашхабад отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности и сотрудничества в регионе.

    Путь нейтралитета, выбранный Туркменией, оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, «этот путь дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов».

    «Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что между Москвой и Ашхабадом развиваются экономические отношения во многих направлениях, включая перспективные проекты.

    Путин обратил внимание на необходимость совместного решения проблем Каспийского региона, в том числе экологических.

    В рамках визита председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Владимира Путина в аэропорту Ашхабада. Визит российского лидера начался в 4.28 по местному времени (2.28 мск).

    Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.

    «Поздно так! Вы не спите!» - обратился Путин к туркменскому коллеге.

    «Я не сплю, когда такие гости приезжают!», – ответил Бердымухамедов.

    Президент Туркмении поблагодарил российского лидера за участие в юбилейных торжествах, посвященных 30-летию нейтралитета страны. После этого состоялось памятное фото и началась двусторонняя встреча.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации отметил положительное развитие обстановки сразу на всех ключевых направлениях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналистам, что на совещании обсуждались текущие результаты хода операции, передает ТАСС.

    Песков сообщил: «В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но Киев отказывается от переговоров, что лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:50 • Новости дня
    Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетников и пенсий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел экономическое совещание, где среди прочего была затронута инициатива по увеличению заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС. На заседании лидер страны предложил обсудить возможность повышения доходов бюджетников и увеличения пенсий.

    Путин заявил, что рост пенсий не должен быть ниже уровня инфляции.

    Среди участников совещания присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представители Минфина и руководства администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что ключевыми участниками обсуждения станут руководители ведущих экономических ведомств.

    Ранее Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 тыс. 093 рублей.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин призвал активнее бороться с теневым сектором экономики

    Путин: Необходимо уделять пристальное внимание борьбе с теневым сектором экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости усиленного внимания к борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.

    Он отметил, что решения об увеличении зарплат работников бюджетной сферы и доходов пенсионеров зависят от состояния экономики, передает ТАСС.

    «Наши решения по увеличению зарплат по бюджетной сфере и доходов пенсионеров опираются прежде всего на положение дел в экономике. Как уже говорил, вопросы улучшения качества отечественной экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания», – подчеркнул Путин.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики России.

    В сентябре Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:58 • Новости дня
    Путин сообщил о снижении уровня бедности до рекордно низких значений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень бедности в России достиг рекордно низких показателей, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом. Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    «Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году – менее 5%», – отметил глава государства.

    Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что уровень бедности в стране с 2000 года снизился до 7,2%, что позволяет говорить о существенном прогрессе.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России за последнее десятилетие сократился более чем на 4%. Российский лидер также отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО

    Песков: Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, на котором обсуждалась ситуация в зоне специальной военной операции, с особым вниманием к северу Донецкой народной республики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что обсуждение было посвящено положению дел на территории, находящейся под ответственностью Южной группировки войск, передает ТАСС.

    По словам Пескова, в совещании по видеосвязи участвовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и командующий Южной группировкой. В самом кабинете президента личное участие принял командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    ЦБ отозвал лицензию у «Индустриального Сберегательного Банка»
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Грузия предложила Туркменистану маршрут для транзита газа
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации