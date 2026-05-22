Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
Шесть-семь европейских стран НАТО закупают основную часть американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге.
Генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал о финансовом бремени союзников перед встречей министров иностранных дел в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.
«Оружие и военная техника, системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны», – сказал Рютте.
Политик подчеркнул необходимость более равномерного распределения расходов. По его словам, сейчас программу тянут лишь шесть или семь государств, хотя этого пока достаточно для обеспечения Киева ключевыми американскими вооружениями. Он добавил, что справедливым решением стало бы участие остальных европейских членов блока.
Главными темами министерской встречи также станут подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и увеличение оборонных бюджетов. Участники планируют обсудить расширение производства вооружений для сдерживания России, которую генсек назвал долгосрочной угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о продолжении поставок заказанного у США вооружения для Киева.
В декабре прошлого года он пообещал усиление военной поддержки украинского режима со стороны стран блока.
Осенью около двадцати государств НАТО выразили готовность участвовать в схеме совместных закупок американской техники.