Автобус с пермскими баскетболистами командой попал в ДТП, погиб водитель
Авария на трассе в Челябинской области унесла жизнь шофера, перевозившего спортсменов пермского баскетбольного клуба «Бионорд Про», сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
«Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про»... Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб», – указал Махонин в Max.
Он добавил, что один из сопровождающих перенес операцию в больнице Златоуста.
Остальные спортсмены отделались ушибами и легкими травмами. Губернатор пояснил, что коллектив возвращался с соревнований домой. На данный момент пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время баскетболисты находятся в гостинице. Ожидается, что уже сегодня они благополучно отправятся в Пермь на поезде.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в Челябинской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб один человек. В январе после аварии с рейсовым автобусом под Челябинском в больницы отправили девять пострадавших.