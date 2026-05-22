Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.2 комментария
Число пострадавших при атаке на Старобельск достигло 40 человек
При массированном ударе беспилотников ВСУ по зданию учебного заведения в ЛНР пострадали несколько десятков мирных жителей, среди которых оказалось много несовершеннолетних, сообщила глава Минздрава региона Наталья Пащенко.
За медицинской помощью после обстрела обратились 40 граждан, сказала Пащенко, передает РИА «Новости».
Из них 14 из них еще не достигли совершеннолетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек при обстреле учебного корпуса в Старобельске.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник оценил количество возможных пострадавших под завалами колледжа до 18 человек. МЧС России временно приостановило поисково-спасательные мероприятия на месте обрушения здания общежития из-за угрозы повторной атаки.